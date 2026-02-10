【3/11開催】チロルチョコ松尾社長×パナソニック コネクト岸田氏登壇。「直感」と「論理」で解き明かす『攻めるガバナンス』

こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デジタル・クライシス対策のリーディングカンパニーであるシエンプレ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎）は、2026年3月11日（水）13:00より、チロルチョコ株式会社 代表取締役社長 松尾 裕二氏、パナソニック コネクト株式会社 岸田 真由子氏をお招きし、無料オンラインセミナー『「直感の突破力」と「論理的挑戦」〜デジタルクライシスに負けない「攻めるガバナンス」の正体〜』を開催いたします。
本イベントでは、「直感的な即断即決」で組織を牽引するチロルチョコ松尾社長と、堅実なBtoB大企業でありながら論理的なリスク評価で先端施策を成功させたパナソニック コネクト岸田氏をお招きし、対照的なアプローチから「リスクをコントロールして挑戦する組織」の作り方を紐解きます。
■開催背景：炎上を恐れて「挑戦」を止めていないか
SNSの普及により、企業が「炎上（デジタル・クライシス）」に直面するリスクは年々増加しています。シエンプレの調査によると、炎上件数は増加傾向にあり、多くの企業が「何かあったらどうするんだ」という過剰な防衛意識により、新しい施策への挑戦を躊躇してしまう課題を抱えています。
しかし、変化の激しい現代において「何もしない」ことは、ブランドの陳腐化という最大のリスクを招きます。そこで本イベントでは、異なるアプローチで「攻めのガバナンス」を実践する2名のリーダーをお招きし、その思考法を公開します。
■セッションの見どころ 1. チロルチョコ 松尾社長：「直感」の経営判断
ユニークな商品を次々と世に送り出すチロルチョコ。リスクを恐れずに即断即決できる背景には、どのような判断基準があるのか。「直感」を信じてスピードを生み出すオーナー経営のリアルを語ります。
2. パナソニック コネクト 岸田氏：「論理」の機動力
多くのステークホルダーを抱える大企業において、なぜリスクの高いSNS施策への挑戦が可能なのか。単なる「スピード」ではなく、企業の社会的責任を果たしながら「機動力」を高めるための「相対的リスク評価」と「カルチャー作り」について解説します。
3. 【Crossover】「直感」×「論理」対談
「0.1秒で決める直感」と「ロジックで通す合意形成」。異なるスタイルを持つ両者ですが、共通するのは「挑戦するための基準（ガバナンス）」を持っていること。メディア運営のnoteプロデューサー徳力基彦氏をモデレーターに迎え、現場が萎縮せずに攻めるための「攻めるガバナンス論」を深掘りします。
■開催概要
・イベント名： 「直感の突破力」と「論理的挑戦」〜デジタルクライシスに負けない『攻めるガバナンス』の正体〜
・日時： 2026年3月11日（水） 13:00〜14:30
・形式： オンラインウェビナー（Zoom）
・参加費： 無料
・定員： 500名（予定）
・対象： 経営層、経営企画、広報・マーケティング、リスク管理部門の責任者・担当者様
・詳細・お申し込み： https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260311/
■登壇者プロフィール
松尾 裕二 氏（チロルチョコ株式会社 代表取締役社長）
2019年、チロルチョコ株式会社に入社。2020年より現職。「チロルチョコ」ブランドの守るべき伝統を維持しつつ、時代に合わせた新商品開発やコラボレーションを積極的に推進。直感的な判断とスピード感あふれる経営で同社を牽引している。
岸田 真由子 氏（パナソニック コネクト株式会社 デザイン＆マーケティング本部）
パナソニックのB2Bソリューション事業を担う同社にて、デジタルマーケティングやブランドコミュニケーションに従事。企業としてのガバナンスや信頼性を維持しながら、BeReal等の新興メディア活用を含む先進的な施策を論理的なリスク評価に基づき推進している。
モデレーター：徳力 基彦 氏（noteプロデューサー / ブロガー）
ビジネスパーソンや企業のソーシャルメディア活用についての著書多数。企業の現場と経営層、双方の視点から「組織と個人の発信」について提言を行っている。
シエンプレ株式会社について
デジタル・クライシス対策のリーディングカンパニーとして、警察庁サイバーパトロール業務の受託実績などを持ち、公的機関から上場企業まで8,000社以上の取引実績があります。炎上予防から発生時の対応、復旧までをワンストップで支援しています。
・社名：シエンプレ株式会社
・代表者：代表取締役社長 佐々木 寿郎
・設立：2008年10月
・本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
・事業内容：デジタル・クライシス対策、サイバーパトロール、風評被害対策
・URL：https://www.siemple.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
シエンプレ株式会社
Email: mkt@siemple.co.jp
TEL: 03-3275-6646
関連リンク
コーポレートサイト
https://www.siemple.co.jp/
セミナー申し込み
https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_260311/
