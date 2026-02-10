脱炭素社会を支える膜電極接合体：FCV・定置電源需要の拡大で6.59億米ドル市場へ
膜電極接合体の基本構造と環境調和性が支える燃料電池の核心技術
膜電極接合体（Membrane Electrode Assembly, MEA）は、燃料電池の心臓部を形成する重要なコンポーネントである。基本構造は、イオン交換膜を中心にその両面に触媒層とガス拡散層が配置されるモジュールであり、高いイオン伝導性と化学的安定性を備えることが求められる。物理・化学特性としては、高純度の材料を用いることで反応効率を最大化しつつ、耐久性と安全性を兼ね備えている点が特長である。加えて、製造工程における材料技術の進展により、モジュール化が進展し、燃料電池システムへの容易な組み込みと性能最適化が可能となっている。こうした特性により、燃料電池車（FCV）、定置型燃料電池、携帯型電源など多様な用途での導入意義が明確である。特に、脱炭素社会の実現に向けた環境調和性が高く評価されている。
産業連携と市場拡大がもたらすサプライチェーンの強化
膜電極接合体は主に化学、電子、自動車、エネルギー産業と密接に関わっている。特に自動車産業においては燃料電池車の拡大により需要が顕著に増加しており、その波及効果は材料供給や製造装置産業にも広がる。さらに定置型発電やポータブル電源用途での拡大は、電子機器や建材産業におけるエネルギーマネジメントの革新を促している。こうした用途拡張は社会課題である脱炭素化やエネルギー効率化と強く結びつき、政策的な後押しと市場ニーズの双方を喚起している。
LP Informationの「世界膜電極接合体市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/581387/membrane-electrode-assemblies--mea）によれば、CAGRは7.5%と堅調に成長し、2031年には6.59億米ドル規模に達すると予測されている。川下の燃料電池システム需要の増大は、川上の膜電極接合体素材・部品市場に直接的な成長圧力を与え、サプライチェーン全体の強化が必須となる状況である。
図. 膜電極接合体世界総市場規模
図. 世界の膜電極接合体市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、日の世界的な主要製造業者には、Greenerity、Hyundai Mobis、Johnson Matthey、SinoHyKey Technology、Tangfeng、Gore、Toyota、Ballard、Hydrogine Technology、WUT HyPowerなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約61.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新と差別化戦略が形成する競争優位の舞台
膜電極接合体の競争優位性は、高性能・高耐久な触媒層の開発、低コスト製造技術の確立、材料の安定調達に依存している。特に、プラチナ使用量の削減や代替触媒開発はコスト競争力向上に直結する重要な技術課題である。また、国内外での市場動向は活発であり、日系企業は高精度な材料制御技術を強みに持つ一方、欧米企業はシステム全体最適化に注力する傾向がある。地域別では、アジア市場の拡大に伴う競争激化が見込まれ、技術革新と量産体制の両輪で差別化を図る動きが活発化している。信頼性と安全性を保証する技術基準の整備も競争要素の一つである。
持続可能な成長を見据えた戦略的投資の必要性
膜電極接合体は、今後の成長を牽引する中核素材として位置づけられる。モジュール化やデジタル制御技術の融合による性能最適化は、燃料電池システム全体の効率向上に寄与する。脱炭素社会実現の社会的要請とESG投資の潮流は、膜電極接合体の需要増大を後押ししており、国内外の政策支援の下で市場が拡大することが期待される。特に日本市場は燃料電池普及の先進地域として、技術蓄積と産業連携の面で優位性を保持している。こうした背景から、膜電極接合体は投資判断・導入判断において重要なキーコンポーネントであり、戦略的な支援・開発投資が求められる。
