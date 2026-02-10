ホース圧着機の世界市場2026年、グローバル市場規模（手動式、電動式、油圧式）・分析レポートを発表
2026年2月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ホース圧着機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ホース圧着機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界におけるホース圧着機市場の現状と将来展望について、定量分析および定性分析の両面から包括的に整理した内容です。ホース圧着機とは、継手を用いてホースやチューブを接続するための装置であり、高圧流体を扱う配管を安全かつ精密に固定する役割を担います。
設備機械、車両、建設機械、油圧および空圧システムなどで幅広く使用されており、流体制御の効率化と漏れ防止を実現する重要な機器です。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界のホース圧着機市場規模は、2024年時点で約4億6400万米ドルと評価されています。今後も安定した需要拡大が見込まれており、2031年には約6億7100万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は5.5パーセントであり、建設機械や産業設備分野での投資拡大、自動車および輸送機器分野での需要増加が市場成長を支えています。また、各国の関税制度や政策動向が、地域別の競争環境や供給網の強靭性に影響を与えています。
________________________________________
市場環境と需要動向
ホース圧着機は、高圧流体を扱う現場での安全性向上と作業効率改善を目的として導入が進んでいます。特に油圧機器を多用する建設現場や産業設備分野では、信頼性の高い圧着性能が強く求められています。
設備の大型化や高性能化に伴い、耐久性と精度を兼ね備えた製品への需要が増加しています。一方で、初期導入コストや保守管理負担が一部市場における制約要因となっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、Gates Industrial Corporation、Kurt Manufacturing、Mastercool Inc.、KDM Metal Machinery、HYDROCRIMP、Lomar Machine & Tool Company、JYCFLEX、Parker Hannifin Corporation、Shanghai Fanying Machinery Technology、Shandong Yongfeng Hydraulic Machinery Company などの企業が参入しています。
各社は製品の耐久性、操作性、圧着精度、対応可能なホース径の幅広さを競争軸として市場シェア拡大を図っています。本レポートでは、これら企業の販売数量、売上高、価格帯、利益率、製品構成、地域展開状況、最近の事業動向が整理され、2025年時点での市場占有状況も示されています。
________________________________________
製品別および用途別分析
製品タイプ別では、手動式、電動式、油圧式に分類されます。手動式は構造が簡易で小規模作業に適しており、電動式は作業効率と安定性を重視する現場で採用されています。
油圧式は高圧対応と高精度圧着が可能であり、大型設備や建設機械分野での需要が高い傾向にあります。用途別では、設備機械、車両、建設機械、その他に分類され、それぞれの分野で異なる需要特性と成長率が示されています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカが分析対象となっています。北米および欧州では、既存設備の更新需要と高性能機種への移行が市場を支えています。
