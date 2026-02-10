日本のメタノール市場規模・シェアレポート、成長および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本のメタノール市場：将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を嬉しくお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
メタノールは、原料、溶剤、燃料、エネルギーキャリアとして幅広く使用される汎用基礎化学品です。日本では、メタノールは化学、自動車、建設、エレクトロニクス、エネルギー産業において重要な役割を果たしています。ホルムアルデヒド、酢酸、メチルメタクリレート（MMA）、オレフィン、燃料の製造に不可欠な主要原料であり、近年では海運や発電向けの低炭素代替燃料としても注目を集めています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/830
日本は原料制約により国内のメタノール生産能力が限られており、中東、東南アジア、その他のメタノール生産地域からの輸入に大きく依存しています。それにもかかわらず、高度な下流化学製造と強力な環境政策に支えられ、日本は高付加価値なメタノール消費市場であり続けています。
市場規模およびシェア
日本のメタノール市場規模は約35億～42億米ドルと推定されており、中国を除く東アジアにおけるメタノール需要の中で重要なシェアを占めています。今後10年間で年平均成長率（CAGR）4～6％で成長すると予測されています。
用途別では、ホルムアルデヒド、酢酸、MMA製造からの安定した需要により、化学原料用途が最大のシェアを占めています。一方、メタノール混合燃料や船舶燃料を含むエネルギー・燃料関連用途は現時点では規模が小さいものの、日本の脱炭素ロードマップやクリーンエネルギー施策に支えられ、最も高い成長が見込まれるセグメントです。
主要成長要因
・強力な下流化学産業：日本の高度な製造基盤が、メタノール由来化学品の需要を下支えしています。
・クリーン・代替燃料の成長：硫黄および炭素排出削減を目的に、船舶燃料としてのメタノール利用が拡大しています。
・政府の脱炭素政策：カーボンニュートラル目標が、低炭素・合成燃料の採用を後押ししています。
・建設および自動車分野の拡大：メタノール系樹脂やプラスチックがこれらの産業で広く使用されています。
・技術革新：再生可能水素や回収CO?を用いたグリーンメタノール生産技術の進展が、長期的成長を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341424/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
用途別
・化学原料（ホルムアルデヒド、酢酸、MMA、オレフィン）
・燃料・エネルギー（船舶燃料、燃料混合、発電）
・溶剤および中間体
・その他（医薬品、スペシャリティケミカル）
最終用途産業別
・化学・石油化学
・自動車・輸送
・建設
・エネルギー・公益事業
供給源別
・従来型メタノール（天然ガス由来）
・低炭素・グリーンメタノール
メーカーおよび競争環境
市場概要
メタノールは、原料、溶剤、燃料、エネルギーキャリアとして幅広く使用される汎用基礎化学品です。日本では、メタノールは化学、自動車、建設、エレクトロニクス、エネルギー産業において重要な役割を果たしています。ホルムアルデヒド、酢酸、メチルメタクリレート（MMA）、オレフィン、燃料の製造に不可欠な主要原料であり、近年では海運や発電向けの低炭素代替燃料としても注目を集めています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/830
日本は原料制約により国内のメタノール生産能力が限られており、中東、東南アジア、その他のメタノール生産地域からの輸入に大きく依存しています。それにもかかわらず、高度な下流化学製造と強力な環境政策に支えられ、日本は高付加価値なメタノール消費市場であり続けています。
市場規模およびシェア
日本のメタノール市場規模は約35億～42億米ドルと推定されており、中国を除く東アジアにおけるメタノール需要の中で重要なシェアを占めています。今後10年間で年平均成長率（CAGR）4～6％で成長すると予測されています。
用途別では、ホルムアルデヒド、酢酸、MMA製造からの安定した需要により、化学原料用途が最大のシェアを占めています。一方、メタノール混合燃料や船舶燃料を含むエネルギー・燃料関連用途は現時点では規模が小さいものの、日本の脱炭素ロードマップやクリーンエネルギー施策に支えられ、最も高い成長が見込まれるセグメントです。
主要成長要因
・強力な下流化学産業：日本の高度な製造基盤が、メタノール由来化学品の需要を下支えしています。
・クリーン・代替燃料の成長：硫黄および炭素排出削減を目的に、船舶燃料としてのメタノール利用が拡大しています。
・政府の脱炭素政策：カーボンニュートラル目標が、低炭素・合成燃料の採用を後押ししています。
・建設および自動車分野の拡大：メタノール系樹脂やプラスチックがこれらの産業で広く使用されています。
・技術革新：再生可能水素や回収CO?を用いたグリーンメタノール生産技術の進展が、長期的成長を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341424/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
用途別
・化学原料（ホルムアルデヒド、酢酸、MMA、オレフィン）
・燃料・エネルギー（船舶燃料、燃料混合、発電）
・溶剤および中間体
・その他（医薬品、スペシャリティケミカル）
最終用途産業別
・化学・石油化学
・自動車・輸送
・建設
・エネルギー・公益事業
供給源別
・従来型メタノール（天然ガス由来）
・低炭素・グリーンメタノール
メーカーおよび競争環境