汚職認識指数 2025年版：リーダーシップの低下が世界的な汚職対策を弱体化させる ―Transparency International





ベルリン, 2026年2月10日 /PRNewswire/ -- Transparency Internationalが本日発表した 2025年版汚職認識指数（CPI）によると、世界的に汚職は悪化しており、確立された民主主義国でさえ後退していることが明らかになりました。汚職対策におけるリーダーシップの長期的な低下という憂慮すべき状況が浮き彫りになっています。



CPI 2025 MAP



CPIの第31版によると、過去10年間で、スコア80以上の国の数は12か国から2025年にはわずか5か国に減少しました。これまで汚職対策で高評価だった民主主義国も、米国、カナダ、ニュージーランド、英国、フランス、スウェーデンなどで憂慮すべき低下を示しています。

もうひとつ憂慮すべき傾向は、市民活動の制約です。2012年以降、スコアが著しく低下した50カ国のうち36カ国では、表現、結社、集会の自由も低下しており、ジャーナリストや市民社会が汚職に対して声を上げることが難しくなっています。

2025年には、若者たちが主要な汚職抗議活動を主導しました。特に、過去10年間でスコアが停滞または低下しているCPI下位の国々で顕著でした。ネパールとマダガスカルでは、抗議者たちが指導者による権力乱用と、基本的サービスや経済的機会の提供の不十分さを批判し、両国の政府が崩壊に追い込まれました。

Transparency Internationalは、世界的な汚職対策において果敢な政治的リーダーシップが欠如していることが、国際的な反汚職努力を弱め、世界各国での改革への圧力を低下させていると警告しています。

Transparency Internationalの会長、François Valérian氏は次のように述べました。

「汚職は避けられないものではありません。私たちは、公共の利益のために権力を監視する上で何が効果的かを知っています。それは、民主的な説明責任、独立した監視、そして自由で開かれた市民社会です。一部の国々による国際規範の危険な軽視が見られる今こそ、私たちは指導者たちに対し、誠実に行動し、世界中の人々により良い未来を提供するという責任を果たすよう求めています」。

Transparency Internationalは各国政府に対して、次の行動を求めています。

法律を完全に施行し、国際的な約束を実行し、透明性・監視・説明責任を強化することで、汚職対策における政治的リーダーシップを刷新します。

ジャーナリスト、NGO、内部告発者への攻撃をやめ、独立した市民社会を制限する動きを停止することで、市民活動の自由な空間を守ります。

実質的所有者の透明性を強化し、専門家による支援者を規制するなどして、汚職資金が国境を越えて移動することを可能にする秘密の抜け穴を閉じます。

