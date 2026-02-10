一般社団法人日本クラウド産業協会(本部：東京都品川区、会長：河合 輝欣、以下ASPIC)は、創立25周年を迎え、2025年11月19日に経団連会館にて「ASPIC創立25周年記念・御礼 意見交換の会・記念講演会・功労表彰式」を執り行いました。

これに合わせ、日本のクラウド産業の軌跡と次世代への展望をまとめた「創立25周年記念号(ASPICクラウドマガジン第2号)」および、式典の模様を公式サイトにて公開いたしました。併せて、第1号「特集 ASPICクラウドアワード2024」も公開中ですので、ぜひご高覧ください。





【ASPIC公式サイト(ASPIC25周年記念式典・クラウドマガジン掲載先)】

https://www.aspicjapan.org/index.html









■25周年記念式典の実施報告

1999年の創立以来、弊協会は25周年の佳節を迎えることができました。これも偏に、関係省庁、学術機関、会員の皆様からの多大なるご支援の賜物であり、厚く御礼申し上げます。

式典では、総務省をはじめとする各界の皆様より祝辞を賜るとともに、AI時代における新たな事業展開(新会社設立、クラウドサービス検定事業、AI関連事業等)への決意を新たにいたしました。今後もクラウド業界の発展と国際競争力の向上に貢献し、社会からより必要とされる協会を目指し邁進してまいります。





【開催概要】

●日時 ：2025年11月19日(水)

●場所 ：経団連会館 2階(経団連ホール・国際会議場)

●出席者：約400名





【プログラムおよび登壇者(敬称略)】

式典は3部構成で行われ、産官学のリーダーが一堂に会しました。





第3部：ASPIC創立25周年 御礼・意見交換の会

●会長挨拶 ：河合 輝欣

●来賓祝辞 ：参議院議員 いんどう 周作、総務省 総合通信基盤局長

湯本 博信、東洋大学 教授 阪本 泰男、一般財団法人

マルチメディア振興センター 理事長 桜井 俊、国立研究開発

法人情報通信研究機構 理事長 徳田 英幸(ビデオメッセージ)、

一般財団法人医療情報システム開発センター理事長 山本 隆一、

情報セキュリティ大学院大学 教授 後藤 厚宏、

東京都立科学技術大学 名誉教授 島田 達巳、

株式会社NTTデータグループ 取締役 常務執行役員 西村 忠興

●祝辞・乾杯：内閣官房サイバー通信情報監理委員会設立準備室 内閣参事官

高村 信

●中締め挨拶：ASPIC 常務理事 村松 充雄





第2部：ASPIC創立25周年 記念講演会

●会長挨拶：河合 輝欣

●来賓祝辞：総務大臣政務官 向山 淳

●記念講演：

・株式会社Preferred Networks 共同創業者・代表取締役社長 岡野原 大輔

・日本電信電話株式会社 チーフエグゼクティブフェロー 川添 雄彦

・総務省 情報流通行政局 情報通信政策課長 中村 裕治

第1部：ASPIC創立25周年 功労表彰式

●会長挨拶 ：河合 輝欣

●来賓祝辞 ：総務省 情報流通行政局 情報流通振興課長 大澤 健

●功労表彰 ：功労理事・役員 29名

功労会員 46社

●功労表彰代表者挨拶

功労理事・役員代表：株式会社ユー・エス・イー 代表取締役会長 吉弘 京子

功労会員代表 ：NTTドコモビジネス株式会社 担当部長 和泉 雅彦





■「創立25周年記念号(ASPICクラウドマガジン第2号)」の公開

創立25周年を記念し、特別編集されたデジタルマガジンを公開いたしました。

併せて、第1号「特集 ASPICクラウドアワード2024」も公開中ですので、ぜひご高覧ください。





【主な掲載内容】

1.ASPIC 25年の成果とあゆみ：クラウド・AI・IoTのビジュアル年表

2.記念座談会 ：クラウド黎明期からAI時代の展望までを網羅

3.祝辞・メッセージ ：各界有識者、理事、役員からの寄稿

4.功労表彰者のご紹介





■一般社団法人日本クラウド産業協会(ASPIC)について

1999年に創立された、日本におけるクラウド(ASP・SaaS・AI・IoT等)産業の育成と普及を目的とした団体です。総務省等の行政機関と連携し、ガイドラインの策定や情報開示認定制度の運用を通じて、安心・安全なクラウド社会の実現に寄与しています。

ここで、弊協会25年の活動の概要と成果を、振り返らせていただきます。





●会員数(法人、パートナー、アワード会員、ユーザー会員等)…1,313社

●クラウドアワードの表彰累積数

＜最高位総務大臣賞＞(18年間)…1,047サービス

●クラウドサービス紹介サイト「アスピック」(2019年サービス開始)、

掲載クラウドサービス数…1,264サービス

●クラウド、AI、セキュリティ等の情報提供、研究会等開催(年間)…200回

●総務省と連携した普及促進協議会で、

情報セキュリティガイドライン等の作成

●支援数(総務省公表・18年間)…33ガイドライン等

●認定機関としてクラウドサービスの情報開示認定数(16年間)…332サービス

●社団法人化と法人名称の変更により、

「一般社団法人日本クラウド産業協会」としました。

これらの活動に対して、総務省のご推薦により

●2008年、ASPICが団体として「総務大臣表彰」を受賞しました。

●2012年、河合輝欣がASPIC会長として「総務大臣表彰」を受賞しました。

●2023年、河合輝欣がASPIC会長として「旭日小綬章」を受勲しました。





