KBC九州朝日放送は2026年3月8日(日)午後1時55分～、特別番組「羽鳥×指原 ご当地！推しメシツアー コレ福岡に来ないと食べられませんけど！」をテレビ朝日系列24局ネットで放送します。





この番組は、故郷を離れ東京で活躍している各界の著名人たちが激推しする「ご当地推しメシ」に舌鼓を打ちながら、故郷のマル秘トークや推しメシに込められた想いをフカボリする郷愁グルメトークバラエティ。





これまで過去4回放送してきましたが、今回の舞台はもつ鍋・焼鳥・とんこつラーメンなど、数々の名物グルメがある「福岡」県。

ゲストのロバート秋山、小柳ルミ子、陣内孝則が推す、絶対に外さない福岡グルメ情報と知られざる地元愛トークは必見です！





ロケ写真(1)

ロケ写真(2)

ロケ写真(3)





【番組名】

「羽鳥×指原 ご当地！推しメシツアー コレ福岡に来ないと食べられませんけど！」





【放送】

2026年3月8日(日)午後1時55分～午後3時20分(85分番組)





【出演】

＜MC(ツアー客)＞

羽鳥慎一 指原莉乃

＜ゲスト(ガイド)＞

秋山竜次(ロバート) 小柳ルミ子 陣内孝則 ※全員「福岡」県出身

＜進行＞

宮本啓丞(KBCアナウンサー)





■放送局

テレビ朝日系列24局ネット(TVerにて見逃し配信アリ)





■番組ロゴ





推しメシツアーロゴ





■主な番組内容

ロバート秋山が愛した「昔ながらの熱々ソース焼きそば」(北九州市小倉北区)

幼少期にロバート秋山が祖父と一緒に訪れていた百貨店が「小倉井筒屋」。最上階にまるで昭和にタイムスリップしたかのようなエモいお店があり、そこの「焼きそば」が推しメシ！病院通いの帰りによく祖父がご褒美にくれた北九州名物スイーツも登場！





ロバート秋山

ロバート秋山の推しメシ





小柳ルミ子が愛した「亡き母とよく訪れた思い出のラーメン」(福岡市早良区西新)

生まれてから宝塚音楽学校に入るまでを過ごしたのが福岡市西新エリア。帰省しても訪れることがなかった思い出の地に58年ぶりに足を踏み入れる。厳しかった母がお稽古帰りに連れてってくれたのが西新にあるラーメン店。テレビで初めて語るエピソードを交えながら、母と一緒に並んで食べた味に小柳ルミ子が大号泣。





小柳ルミ子

小柳ルミ子の推しメシ





陣内孝則が愛した「高校時代に苦楽を共にした同級生が作る福岡で一番美味しいもつ鍋」(福岡市博多区冷泉町)

「ザ・ロッカーズ」として福岡の音楽シーンを牽引し、俳優としても大活躍する陣内孝則さん。福岡での仕事のときに、芸能人仲間を連れて打ち上げで訪れるのが同級生が経営するお店。もつ鍋・焼鳥・一口餃子など地元民に大人気のお店で、苦しくも楽しかった思い出話に花が咲く。





陣内孝則

陣内孝則の推しメシ





★さらに、東京でも食べられる福岡グルメ情報も！

「コレ福岡に来ないと食べられません！」としていますが、実は東京でも食べられる福岡本格グルメが！紹介するのは指原が福岡でHKT48にいたときの後輩・村重杏奈。本場で食べる福岡グルメと遜色ない味に、絶対食べに行きたくなること間違いなし！





村重杏奈(1)

村重杏奈(2)





