不老長寿テックの研究開発を展開するTAZ Inc.(株式会社たづ、代表取締役社長：高橋祥子、本社：東京都文京区、以下当社)は、このたび、資金調達の一環として第三者割当増資を実施いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。









当社は、株式会社ポーラ・オルビスホールディングスおよびWPower Fundを引受先とし、本件第三者割当増資を実施いたしました。本増資により調達した資金は、今後の事業展開および経営基盤の強化に活用してまいります。









今後は、抗老化テクノロジーに関する研究開発や商品企画を推進し、老化および加齢に関わる社会課題の解決の実現に取り組んでまいります。









■引受先概要

会社名 ： 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

所在地 ： 東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル









ファンド名 ： WPower Fund I 投資事業有限責任組合

所在地 ： 東京都千代田区大手町1-9-2

大手町フィナンシャルシティグランキューブ3F

無限責任組合員： WPower Fund GP有限責任事業組合(MPower Partners)









■会社概要

TAZ Inc. (株式会社たづ)は、「不老長寿をすべての人に」を掲げて設立し抗老化テック関連の研究・商品企画開発を行う東京大学発バイオテクノロジースタートアップ。抗加齢成分のスクリーニング研究や、加齢に伴う疾患の予防に関する食品・医薬品の研究開発を行っています。

会社名 ： TAZ Inc.(株式会社たづ)

所在地 ： 東京都文京区本郷3-38-10 BIZComfort本郷38

代表者 ： 代表取締役社長 高橋祥子

事業概要： 抗老化関連の研究開発・商品企画開発

企業URL ： https://taz-co.jp/