カバヤ食品株式会社は、“中からしゃりっと驚き食感?!”『しゃりinグミ』ブランドより、 『しゃりinグミ クリスタルグレープ』を2月24日（火）より全国で発売しますので、お知らせします。

『しゃりinグミ』ブランドは、“インナーしゃりしゃり製法”により、“秘密のしゃり粒”をグミの中に閉じ込めることで、外はツルツルなのに中はしゃりしゃりの驚きのしゃりっと食感を楽しむことができるグミです。噛めば噛むほど心地よいしゃりしゃり食感が続き、気分が高まります。2024年9月の発売から、売上金額はブランド累計30億円を達成※1しました。

『しゃりinグミ クリスタルグレープ』は、リフレッシュできるジューシーなグレープの味わいです。グレープフレーバーのグミの市場規模は、5年前から2倍以上伸長※1しています。グミの王道フレーバーであるグレープフレーバーの『しゃりinグミ』を発売することで、さらに多くのグミユーザーに『しゃりinグミ』を届けます。 また、『しゃりinグミ クリスタルグレープ』の発売を機に『しゃりinグミ』ブランドの特長である食感の楽しさが、さらに伝わるようなデザインに刷新します。※1: ｲﾝﾃｰｼﾞSRI+ ｸﾞﾐ推計販売規模金額 業態：全業態 味でｿｰﾄ 期間：2020/5‐2025/8

＜『しゃりinグミ クリスタルグレープ』について＞

１．製品特長

■外はツルツルなのに、噛んだ瞬間に中からしゃりしゃりが現れ、驚きの食感を楽しむことができる■グミの中でも溶けにくい原料を使用した当社独自の“秘密のしゃり粒”を“インナーしゃりしゃり製法”で グミの内側に閉じ込め、中だけがしゃりっとした食感を実現■外側がツルツルの手触りとなっているため、手や机をあまり汚さずに喫食可能■しゃりしゃり食感と相性の良い、すっきりとしたジューシーなグレープフレーバー■フレーバー名に「クリスタル」を付け、“秘密のしゃり粒”がグミの中に詰まっている様子を表現

２．製品概要

・製品名 ：しゃりinグミ クリスタルグレープ・種類別名称：グミ・内容量 ：52g・価格 ：オープン・発売日 ：2026年2月24日（火）・販売エリア：全国のスーパーマーケット･コンビニエンスストア･ドラッグストア等

＜参考：『しゃりinグミ』ブランド パッケージリニューアルについて＞

リニューアルポイント

■『しゃりinグミ』の特長である「外はツルツルなのに、噛んだ瞬間に中からしゃりしゃりが現れる」様子を、メタリック仕様の丸形のモチーフや、あふれ出すキラキラの粒を用いて表現。■「中からしゃりっと驚き食感?!」というアテンションを付け、『しゃりinグミ』の食感を訴求。

https://www.kabaya.co.jp/catalog/shariin/index.htmlhttps://x.com/shariin_gummy