ジャパンフラワーグループ株式会社（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：松村吉章）が展開する「ROSE GALLERY（ローズギャラリー）」は人気の「タイムレスローズ ハートシリンダー」シリーズから、小ぶりのローズを32輪重ねて描く新作 「TIMELESS ROSE HEART 32」 を発売します。精密な構造が生む立体的なハートは、可愛さを超えた“大人の愛”を象徴するデザイン。バレンタインにふさわしい、深い想いを静かに伝える特別なギフトとして登場します。

Flower Message｜32輪に込めた愛の循環

to love. to be love. to love again.

「愛する」「愛される」「そしてもう一度愛する」この成熟した関係性の循環を象徴する本数としてデザインされたハートローズ。ひとつひとつのローズが積み重なり立体的なハートを形づくる姿は、ふたりが歩んできた時間そのものです。32輪の花言葉は、「お互いを大切にしよう」「あなたの魅力に惹かれています」「積み重ねた想いが、愛を満たしていく」愛し合う二人がこれからも尊重し合い、関係を育んでいくという意味が込められています。この本数には、積み重ねた時間が育てる静かな深さと、愛する・愛される・そしてもう一度愛へと戻る物語を重ねています。

商品詳細

TIMELESS ROSE HEART 32 アンダーザローゼス/カムアップローゼス：\88,000（税込）サイズ：W 23 × D 22.5 × H 約23 cm

Special Set｜限定セット「LOVE-LOVE-LOVE」同時発売

発売に合わせ、バレンタイン＆ホワイトデー限定の特別セット「LOVE-LOVE-LOVE」 を展開します。【セット内容】・ ハート/アンダーザ・ローゼス32輪(サイズ：W 23 × D 22.5 × H 約23 cm)・ROSE GALLERYロゴ刻印プレート・フレグランスオイル・クリスタルピン/ラウンド

“特別な愛”をより深く届けるためのプレミアム仕様

限定セット「LOVE-LOVE-LOVE」ではアンダーザローゼスハート、フレグランスオイル、刻印プレート、そしてクリスタルピンラウンドの4点を組み合わせた特別仕様をご用意しました。通常価格 \99,880（税込） バレンタイン～ホワイトデー期間限定特別価格 \93,500（税込） にて販売いたします。“愛を重ねる季節”にふさわしいプレミアムセットです。【販売期間】2026年2月 Valentine Season ～ White Day Season（3月14日）までの期間限定LOVE-LOVE-LOVE セット：\93,500（税込）

お取り扱い店舗一覧

◆虎ノ門ヒルズ店 new shop所在地：〒150-0001東京都港区虎ノ門1丁目22－1グラスロック1F電話番号：03-6257-8880◆銀座本店所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座８丁目4ｰ27菊乃香銀座１F営業時間： 13:00～21:00（平日）電話番号：03-3571-2066◆日本橋タカシマヤ店所在地： 〒103ｰ 8265 東京都中央区日本橋2-4ｰ1髙島屋日本橋店１F電話番号：03-3281-7096◆プラザ広尾店所在地： 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5ｰ6ｰ6広尾プラザ１F電話番号：03-3446-2831◆玉川タカシマヤ店所在地： 〒158-8701 東京都世田谷区玉川3ｰ17ｰ1髙島屋玉川店本館１F電話番号：03ｰ3707-5467◆横浜タカシマヤ店所在地： 〒220ｰ8601 神奈川県横浜市西区南幸1ｰ6ｰ31髙島屋横浜店１F電話番号：045ｰ320-3800◆伊勢丹新宿店所在地： 〒160ｰ0022 東京都新宿区新宿3ｰ15ｰ17伊勢丹会館１F電話番号：03ｰ3341-7631◆大和富山店所在地： 〒930ｰ8505 富山県富山市総曲輪3丁目8ｰ6大和富山５F電話番号：045ｰ320-3800◆阪急三番街店所在地： 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目１－３ 阪急三番街北館 1F電話番号：06-6450-8783

ROSE GALLERYについて

ROSE GALLERY は 1975 年に誕生した日本初の高級バラ専門店です。バラのある豊かなライフスタイルをご提案したい。そんな思いから ROSE GALLERY は生まれました。日々表情を変えるフレッシュローズのドラマティックな魅力。花びらの隅々まで磨き上げたタイムレスローズ（プリザーブドローズ）の丹精な魅力。ROSE GALLERY は契約農家による高品質なバラにこだわり、美しい咲き姿と薫り高く長く楽しめる上質なバラを一本一本大切にお届けしております。お誕生日や記念日、プロポーズなど人生の物語、その特別な瞬間を、バラを通して彩るお手伝いをいたします。https://www.rosegallery.co.jp

会社概要

商号 ：ジャパンフラワーグループ株式会社代表者 ：代表取締役 松村吉章所在地 ：東京都中央区銀座８丁目４-２７ URL ：https://www.rosegallery.co.jp