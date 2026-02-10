🔶浜太郎とともに命をつなぐ繁殖プロジェクト～カレッタの歴史を次世代へ～

カレッタでは、繁殖に向けた取り組みの一環として、アカウミガメの浜太郎とメス個体の同居を開始いたします。カレッタがここにあること。そして日和佐が「ウミガメの町」として歩んできたこと。その歴史は、カレッタにいる世界最高齢のアカウミガメ『浜太郎※』の存在なしでは語れません。また、日和佐でウミガメ研究に力を注いでこられた方々の素晴らしい功績も、私たちはこれから先の世代へ伝えていきたいと考えています。カレッタはこの大切な歴史を未来へつなぐために、浜太郎の歩みを受け継ぐ新たな命を生み出すべく繁殖に挑戦します。うまくいくかどうかは、正直まだわかりません。もしかすると、長い年月がかかるかもしれません。それでも私たちは、未来へ命をつなぐために挑み続けます。どうか温かく見守っていただけますと幸いです。※浜太郎がなぜ世界最高齢であるかは是非日和佐うみがめ博物館カレッタに来れば分かりますよ！！

プロジェクト開始後はウミガメの状態を優先するため、観覧区域の制限や「カメのガチャめし（ウミガメのエサ販売）」、イベント等を中止させていただく場合がございます。また、状況により直前での中止となる場合もございます。（日によって変更あり）ご来館の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、温かく見守っていただけますと幸いです。リニューアルしたプールで、カレッタのウミガメたちが命をつないでいけるよう、どうぞご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

🔶混獲うみがめ保護活動～うみがめにとって安全安心な環境を！～

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=9ZWkv0pUp_8

うみがめの故郷美波町は豊かな太平洋の恵みを受けている町大浜海岸に上陸・産卵するアカウミガメだけでなく、多種多様な魚介類の恵みを受けています。この恵みを受けている美波町を含む徳島県南部の沿岸部は、現在もなお大敷漁をはじめとした漁業が盛んです。こうした漁業での魚介とともに混獲されるうみがめは少なくなく、各地域の漁業協同組合さんを通じて日和佐うみがめ博物館カレッタにうみがめを混獲した情報を提供していただいております。この混獲したうみがめを一旦日和佐うみがめ博物館カレッタに保護し、適切な処置を施したのちに太平洋に還す活動を進めています。今回リニューアルした日和佐うみがめ博物館カレッタには、一時保護したうみがめを適切に管理できる『保護研究棟』を新設しており、この施設を活用してうみがめ保護活動を進めています。令和8年(2026年)4月からは、この活動に対して皆様からのご支援を賜る企業版ふるさと納税やクラウドファンディングなどのプロジェクトを始動させる予定ですので、是非ご支援をお願いいたします。

