近畿経済産業局は、企業の省エネ／カーボンニュートラルの推進を目的とした研修・コミュニケーションツールとして、トレーディングカード『省エネおじさんカード vol.2』を制作しました。今回初の試みとして、近畿経済産業局管内で優れた省エネに取り組む企業にご協力いただき、現場で実践する担当者にモデルとしてご登場いただきました。

近畿経済産業局エネルギー対策課では、管内の企業（主に中堅・中小企業）の省エネ／カーボンニュートラルの推進を使命とし、金融機関や中小企業向けの研修を行っています。研修で理解は深まっているものの、「コンプレッサー」や「インバータ」など専門用語が多く、技術系以外の職員には現場で具体的な省エネ行動に踏み出しにくいという課題がありました。

そこで、企業とのネットワークを持つ金融機関の皆さまに向けて、実際の省エネ事例とその効果をわかりやすく紹介するツール「省エネおじさんカード」を2024年度から企画・制作しています。初回の『省エネおじさんカード vol.1』は、省エネ関係者の間で密かな話題となり、「デザインがキャッチーで効果もわかりやすい」「毎年の新人研修でも活用したい」といった好意的なご意見を多数いただきました。

今回の『省エネおじさんカード vol.2』では、初の試みとして、近畿圏で優れた省エネを実践する企業のご協力を得て、現場で取り組む担当者にモデルとして登場いただいています。カードに記載した取り組みや金額も、各企業の実例をそのまま掲載しており、より多くの企業の参考にしていただきやすい内容です。

近畿経済産業局では、この「省エネおじさんカード」を、地域の金融機関・中小企業向け研修のほか、省エネ／カーボンニュートラルのプロモーションに活用し、企業の脱炭素の実現に貢献してまいります。





1.カードデザイン

デザイナー： 壽山 吉隆 様 （HAREBARE inc.）





2.『省エネおじさんカードVol.2』にご登場いただいた企業

大阪府：大阪中央ダイカスト株式会社／柏原計器工業株式会社

京都府：株式会社もり／サンコーエンジニアリングプラスチック株式会社

兵庫県：日本ワヰコ株式会社／兵庫パルプ工業株式会社

和歌山県：吉田染工株式会社・貴志川工業株式会社／小川工業株式会社

滋賀県：株式会社木下カンセー／新旭電子工業株式会社

福井県：清川メッキ工業株式会社／福井鋲螺株式会社





3.『省エネおじさんカードVol.2』事例集について

当局のnoteにてVol.2にご登場いただいた企業のカードに掲載できなかったより詳細な取り組みを令和8年2月25日（水）以降、順次紹介してまいります。

近畿経済産業局note： https://smepprd-kansai-meti-gov.note.jp/





4.『省エネおじさんカード vol.01』について

2025年に制作した vol.01 では、当局に在籍する4名の省エネ指導員にモデルとしてご協力いただきました。4名とも電力会社など第一線の現場で長年、省エネ支援を実践してきた方々で、現在も省エネ指導に情熱をもって取り組んでいます。今回制作したvol.02 と合わせて、当局の研修ツールとして今後も活用してまいります。



