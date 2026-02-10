全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2025年2月19日(木)より開催する新作リアル脱出ゲーム『空白の卒業式と、最後の噓。』の、オリジナルグッズの情報を公開いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/sotsugyou/

『空白の卒業式と、最後の噓。』は、ヒロインと参加者がリアルタイムでコミュニケーションを取りながら、謎に包まれた卒業式の真実を解き明かすリアル脱出ゲームです。藤山高校の卒業式を舞台に、紅白幕で飾られた会場で、ヒロイン「桜ヶ丘つづき」と共に過去の出来事に向き合いながら、謎に包まれた卒業式の真相へと迫っていきます。

■卒業式の後日譚が描かれた「謎付き卒業証書」や、大人になったつづきから届いた手紙の謎を解き明かす「謎付きクリアファイル」など、全9種のオリジナルグッズが登場

おすすめは、イベント本編で描かれる卒業式の後日譚が描かれた「謎付き卒業証書」。イベント参加後の余韻にひたるのにぴったりのグッズです。リアル脱出ゲームでおなじみの、イベントビジュアルが印刷された「謎付きクリアファイル」は、大人になったヒロインつづきから届いた手紙の謎を解き明かすストーリーを楽しめます。さらに本イベントについての情報が凝縮された読みごたえたっぷりの「イベントパンフレット」にはディレクターきださおりのインタビュー、ヒロインのキャラクターデザイン秘話などが収録。謎解きをもっと楽しみたい方も、イベント参加の記念が欲しい方も見逃せないグッズがもりだくさん。ぜひイベント会場でお買い求めください。

■オリジナルグッズの2,000円（税込）購入ごとに本イベントオリジナルのクリアしおりをプレゼント！

開催会場でオリジナルグッズを2,000円以上ご購入いただいた方限定で本イベントのオリジナルクリアしおりをプレゼント。しおりは本イベントのキービジュアルとヒロインのデフォルメイラストの全2種。イベント開催中にしかもらえない限定グッズとなっていますので、こちらも合わせてお見逃しなく。

『空白の卒業式と、最後の噓。』は、2026年2月19日(木)から東京ミステリーサーカスを皮切りに、リアル脱出ゲーム名古屋店やリアル脱出ゲーム大阪南堀江店でも開催予定。壮大な南極大陸を舞台に、あなた自身のひらめきで極限状態から脱出する「物語体験」をぜひ会場でご体験ください。

『空白の卒業式と、最後の噓。』 オリジナルグッズ概要

■脱出成功／失敗ステッカーセット（2枚セット／円形：Φ55mm／四角形：50×50mm／全2種）各500円リアル脱出ゲームの定番商品♪あなたは脱出成功？ それとも脱出失敗？イベント参加の記念に結果を持ち帰ろう！■謎付きクリアファイル（A4／謎用紙付き）1,200円5年後のつづきから送られた秘密の謎を読み解こう！おうちでも気軽に謎解き体験が楽しめる、リアル脱出ゲーム定番の謎付きクリアファイル。※本商品ではLINEを使用します■イベントパンフレット（B5／16ページ）1,300円制作の裏話やディレクターインタビュー、キャラクター紹介など、本イベントについての情報がまるっと詰まった読み応えたっぷりの1冊！■謎付き卒業証書（φ47mm×H220mm／謎用紙付き）1,500円卒業式が終わった後のつづきとあなたの物語が読めちゃう卒業証書！謎もたっぷり収録された特別仕様の卒業証書をおうちでゆっくりチャレンジするのはいかが？■卒業アルバム風アクリルキーホルダー（ランダム）（全4種／ランダム販売／H30×W40mm）800円『君は明日と消えていった』『さよなら、僕らのマジックアワー』『忘れ雪の君をさがして』『空白の卒業式と、最後の嘘。』のヒロインたちが卒業アルバム風キーホルダーに！どれが出るかはお楽しみ♪■藤山高校校章（φ20mm）1,500円これがあればあなたも藤山高校の一員⁉藤山高校の校章がオリジナルグッズで登場です！これをつけて藤山校生気分でイベントに参加しよう♪■アクリルキーホルダー（制服／パーカー）（約H70×W40mm／全2種）800円パーカーのつづきと制服のつづきがアクリルキーホルダーに！カバンやポーチに付けてつづきと一緒にお出かけしよう♪■ビジュアルポストカードセット（H148×W100mm）500円美しいビジュアルがポストカードになりました！イベント限定の特別なビジュアルとセットで記念に持ち帰りましょう♪■ノベルティ：クリアしおり（H115×W40mm）合計2,000円（税込）ごとのご購入でクリアしおりをプレゼント！※『空白の卒業式と最後の嘘。』オリジナルグッズのみ対象です。他の商品との組み合わせはできません。※クリアしおりは2種類の中からランダムで1種類のプレゼントとなります。※2,000円（税込）ごとに1枚のプレゼントです。（4,000円で2枚、6,000円で3枚…）※クリアしおりは無くなり次第配布終了いたします。※価格は全て税込です。

『空白の卒業式と、最後の噓。』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/sotsugyou/◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ大ホール：2026年2月19日(木)～2026年5月10日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪南堀江店：2026年3月19日(木)～2026年5月10日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年3月19日(木)～2026年5月10日(日)◼︎プレイ形式想定所要時間：120分／人数制限なし／屋内イベント／一斉スタート※ゲーム中、スマートフォンアプリ「LINE」を使用します。◼︎チケット料金1人あたり3,700円～（前売平日）※土日祝、ハイシーズン（GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含む）は 料金が異なります。チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、 平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine