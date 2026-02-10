医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、医誠会国際総合病院と提携しているうめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkにおいて、一次救命をテーマとした公開講座を開催します。本講座は今回で10回目の開催となり、医療従事者でなくても実践できる心肺蘇生やAEDの使い方を中心に、救急車が到着するまでに取るべき行動について、救急救命士がわかりやすく解説します。日常生活の中で突然起こり得る命の危機に備え、基礎的な救急対応を学ぶ機会として実施されます。参加費は無料、ぜひお気軽にご参加ください。（入館料別途要）

救急救命士による直接解説

本講座のテーマは、救急車が来るまで、あなたにできることです。心停止時のAEDの使い方や心肺蘇生の基本動作に加え、窒息時の異物除去など、日常生活で起こり得る緊急事態への対応を取り上げます。内容は、医療の専門知識がない人でも理解できるよう構成されており、初めて一次救命を学ぶ人にも配慮した講座となっています。講師は、医誠会国際総合病院 救急搬送対策室に所属する救急救命士が務め、現場経験に基づいた実践的な視点から解説を行います。

同時開催！健康啓発として「腫瘍マーカー検査」を実施

また、講座終了後には出張検査を実施し、健康管理や予防医療への関心を高める機会も設けています。一次救命とあわせて、日頃の健康を見直すきっかけとなる取り組みです。 先着20名を対象に無料の「腫瘍マーカー検査」を実施いたします。 【項目】 ・CEA（大腸がんなどの消化器がん、肺がん等） ・AFP （主に肝がん） ・CA19-9 （主にすい臓、胆のう、胆管系、他に良性婦人科系疾患などでも高値を示す） ・PSA （前立腺がん）

概要

■テーマ：「救急車が来るまで、あなたにできること 知っておきたいAED と心肺蘇生」 ■日時：2026年2月24日（火）14:15～14: 45講座 14:45～15: 45出張検査 ■会場：うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park 健康スタジオA ■講師：医誠会国際総合病院 救急搬送対策室 片桐 舞佳 救急救命士 ■内容：「もし、あなたのそばで突然人が倒れたら」その時あなたはどのような行動ができますか？「救急車到着までの数分間」その行動が救命につながります。本講座では、日常生活の中で誰にでも起こり得る命の危機に備え、救急車が到着するまでの対応を学びます。心停止時のAED の使い方、心肺蘇生の基本に加え、窒息時の異物除去など、救急対応の基礎知識を救急救命士がわかりやすく解説します。「いざ」という時、慌てず命を守るために！実践的なポイントを学んでおきましょう。 ■無料検査：腫瘍マーカー検査（採血検査） 限定20名 14:45～15: 45 同会場にて実施 ■参加費：無料（※講座へのご参加は無料です。施設へ入館料が別途必要となります。） ■予約はこちら： https://forms.gle/SxYkmHUhkychoJrW6

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park について

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。 公式 HP：https://umekita-onsen.jp/

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、生成AI、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で、「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに、様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗しお伺いする救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムで広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在