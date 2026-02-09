大阪国際大学短期大学部（大阪府守口市、学長 宮本郁夫）は、守口市立よつば小学校、守口市社会福祉協議会、守口市民生委員児童委員協議会と連携して、今年度最後となる学生主体によるOIU・OICキッズキャンパスを開催しました。今回は、学園内の高大連携企画として、将来、保育者を目ざす短期大学部幼児保育学科の学生と大阪国際高校幼児保育進学コースの生徒が運営を行い、日ごろの授業の学びを実践しました。子どもたちから歓声が何度もあがり、笑顔と感動に包まれて交流しました。日 程：1月31日（土）小学生：27人高校生：9人（大阪国際高校幼児保育進学コース）短大生：7人（短期大学部幼児保育学科）場 所：よつば小学校体育館内 容：「運動遊びをしよう」指 導：光本諭史 幼児保育学科助教、平田桂子 大阪国際高校教諭◆大阪国際高校幼児保育進学コースの生徒の感想体を動かすゲームを実践でき、学びが身につきました。とても楽しく来年度も、ぜひ参加したです。◆短期大学部幼児保育学科の学生の感想今回は大阪国際高校幼児保育進学コースの生徒も一緒に参加していただき、場の雰囲気を非常に明るくしてもらえたので、参加した全員が本当に楽しめて良いイベントになりました。参加した小学生は、低学年の多い中で、高学年も夢中で遊べるようなプログラムを考えました。準備体操では、みんなが楽しめるように音楽をかけて曲に合わせた体操を考え、遊びでは、初めは少し緊張することを想定し、2人1組で楽しめるものから始め、徐々に人数を増やして全員が楽しめるようにしました。大阪国際高校幼児保育進学コース https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/high/infant-childcare/短期大学部幼児保育学科 https://www.oiu.ac.jp/gakubu/oic/childcare/