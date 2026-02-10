Hitachi Home appliance design ～¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë～ ⑥ÁÝ½üµ¡
ÆüÎ©¤Î²ÈÅÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÑ¤ÈÈþ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼ÂÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¡×¤È¡ÖÀ¸³è¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¡¢Äó¶¡¤¹¤Ù¤¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÁÃÍ¤Î³Ë¤È¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüÎ©¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÈÅÅ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢À¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー PV-BL3P / PKV-BK3P
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー PV-BL3P(¾å) / PKV-BK3P(²¼)
¢£Designer comment
ÂçÀÐ¹É°ìÏº
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê ¸¦µæ³«È¯¥°¥ëー¥× Digital Innovation R&D ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿
UX¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Êー
ÅÅµ¤µ¡´ï¥áー¥«ー¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¡Ê³ô¡ËÆüÎ©À½ºî½ê¤ËÆþ¼Ò¡£²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£
¥é¥¯¤«¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖPV-BL3P¡×¡¦¤«¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖPKV-BK3P¡×¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¼°¤È»æ¥Ñ¥Ã¥¯¼°¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë½¸¤¸¤óÊý¼°¤ò¡¢¶¦ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÀ½ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦ÄÌÉôÊ¬¤Ç¤ÏºàÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤äËÜÂÎ¸ÇÄê¤Í¤¸¤Îºï¸º¤ò¹Ô¤¤¡¢É¸½à¼ÁÎÌ1.1kg¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢ÉôÉÊ¤ÎÇÛÃÖ¤ò¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÄ´À°¡£¤½¤·¤ÆÉôÉÊÆ±»Î¤ÎÊ¬³äÀþ¤ò¸º¤é¤·¤¿³ê¤é¤«¤Ê¥µー¥Õ¥§¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤«¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÆÀ¸¼ù»é¤Î³èÍÑ¤ä¡¢Ê¬ÊÌ¤·¤ä¤¹¤¤ÃåÃ¦¼°¤ÎÅÅÃÓ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢Àµ¤·¤¤ÇÑ´þ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢²÷Å¬¤µ¤È°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥êー¥Êー¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¢£À½ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¡Ê¥³ー¥É¥ì¥¹¼°¡ËPV-BL3P ¡§ ¥¯¥êー¥Êー ¡§ ÆüÎ©¤Î²ÈÅÅÉÊ( https://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/lineup/pv-bl3p/ )
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¡Ê¥³ー¥É¥ì¥¹¼°¡ËPKV-BK3P ¡§ ¥¯¥êー¥Êー ¡§ ÆüÎ©¤Î²ÈÅÅÉÊ( https://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/lineup/pkv-bk3p/ )
¢£Hitachi Home appliance design¥Úー¥¸
Hitachi Home appliance design ¡§ ÆüÎ©¤Î²ÈÅÅÉÊ( https://kadenfan.hitachi.co.jp/design/ )