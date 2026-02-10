アルバルク東京史上初・ティラノレース開催決定！

トヨタアルバルク東京株式会社

いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。

昨今、様々な場所で話題となっている「ティラ活」、そしてティラノレース。

この度、4月12日(日) ＜島根スサノオマジック戦 GAME2＞に、一般社団法人日本ティラノサウルス競技連盟公認レースとして、アルバルク東京史上初の開催が実現しました。

このティラノレースへの参加者を合計100体（名）募集いたします。

各報道機関の皆様におかれましては、バスケとティラ活の融合をぜひご取材をいただきたく、ご案内申し上げます。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35222/table/510_1_f0be876224f3b6cbe19ea654ca19cf53.jpg?v=202602100251 ]

参加特典

- アルバルク東京応援ハリセン- アルバルク東京ペンライト（非売品）- TOYOTA ARENA TOKYO併設「Sports Cafe & Bar ARENA Miraie」で使用できるドリンク1杯無料券（アルコール含む）- 近隣施設「シティサーキット東京ベイ」500円割引券

※本レースは日本ティラノサウルス競技連盟の公認レースとなるため、ティラノポイントの付与対象レースとなります。

当日のスケジュール予定

10：00 受付開始

10：30 開会式

11：00 ラジオ体操

11：10 集合写真

11：20 レース実施（ダンスタイムやオシャレコンテストなど開催）

14：00 閉会式/終了

※スケジュール内のプログラムは変更になる可能性があります。

※雨天時はプログラム内容を変更しTOYOTA ARENA TOKYOサブアリーナにて開催いたします。

参加申し込み

申し込み期間：2月10日(火)～3月24日(火)23：59まで

参加申し込みはこちら :https://forms.office.com/r/MDWXmmMJJm定員になり次第、応募期間終了前でも募集を締め切ることがございます。

注意事項

着ぐるみの貸出は行っておりませんのでご自身でのご用意をお願いいたします。

なお、レースの公平性を期すためティラノスーツ（着ぐるみ）を着用していない方は順位はつきません。

- スーツの推奨品は送風機で膨らませるタイプです。（WEB検索等で「ティラノサウルス 着ぐるみ 送風機付き」でご確認ください）- 推奨スーツを着用していなくても恐竜の格好をしていればレースへの参加は可能ですが、その場合順位は付きませんのでご注意ください。- 本イベントは申込後に事前決済が必要となります。- イベント中の事故・ケガについては、主催者が加入する保険の範囲内で対応します。

会場となるALVARK PLAY PARK

TOYOTA ARENA TOKYO前に広がるこの場所では、キッチンカーや親子で楽しめるふわふわ遊具、さらにレジャーシートの貸し出しなど、ティラ活を存分に楽しんでいただけます。

ABOUT：ティラ活とは？

エアー式のティラノサウルススーツを着用し、公園やイベントなどで走ったり、撮影をしたり、ダンスをしたりして楽しむ活動のこと。日本全国でレースなどのイベントが急増しており、SNSでの発信や「ティラ活アイドル」の活動も各種媒体で注目されている、シュールでエネルギッシュな活動のこと。