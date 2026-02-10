「台湾祭in群馬太田2026-台南ランタン祭-」開催決定！

株式会社片岡産業

2026年に記念すべき10周年を迎えた「台湾祭」。福岡での開催に続き、イオンモール太田（群馬県）にて「台湾祭in群馬太田2026-台南ランタン祭-」を開催いたします。

「台湾祭」は、【365日の台湾夜市を日本で。】をテーマに台湾各地の夜市グルメなどを通じて台湾を体感していただくことで、台湾と日本の交流の懸け橋となることを目指しているイベントです。2016年の初開催以来、今年で10周年を迎えます。

今年の台湾祭は台湾南部の古都・台南市とコラボレーション。1年を通し、台南の食・文化・魅力をお届けいたします。

会場では、台湾夜市グルメだけでなく、台南ランタン祭のあたたかく華やかな世界観を再現した装飾が空間を彩ります。色鮮やかで幻想的なランタンに包まれ、日本にいながら、まるで台南を旅しているかのような特別な体験をお楽しみいただけます。

会場では、おなじみの「大鶏排」「小籠包」などの絶品台湾グルメに加え、「台南担仔麺」「台南担仔乾麺」など、台南ならではのグルメが登場。現地のシェフが腕をふるい、本場の味を再現した台湾グルメを通じて、台南の豊かな食文化の魅力を発信します。

会場では、夜になるとカラフルで幻想的な台南ランタンが空間を彩り、台湾らしい華やかさと非日常感あふれる雰囲気を演出します。

台南は、台湾有数のフルーツ産地として知られています。温暖な気候と長い日照時間、雨と太陽のバランスに恵まれた土地で育つ果物は、甘みが強く、豊かな香りが特徴です。

台湾祭では、台南ならではのフルーツの魅力を、さまざまな形でお届けします。

10周年を迎える台湾祭で、台南の魅力をまるごとご体感ください。

【台湾祭in群馬太田2026-台南ランタン祭-】

開催期間：2026年3月14日(土)～5月31日(日) ※小雨決行/荒天時中止

営業時間：平 日 12:00～20:00 (ラストオーダー19:30)

土日祝 11:00～21:00 (ラストオーダー20:30)

※4月27日(月)～5月8日(金)の期間中は、平日も土日祝と同様の営業時間で開催いたします。

入 場 料：無料

場 所： イオンモール太田 専門店1階 東入口前 駐車場内特設会場

（群馬県太田市石原町81）

主 催：台湾祭実行委員会

協 力：台南市、台南市政府農業局、府城普濟燈會

公式サイト：https://taiwan-matsuri.com/202603-gunmaota/

※内容は状況により予告なく変更になる可能性がございます。

※写真はイメージです。

■このリリースに関するお問い合わせ

台湾祭実行委員会 事務局

MAIL：info@taiwan-matsuri.com

T E L：050-1807-6310