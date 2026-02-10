【すき家】昨年ご好評いただいた「ローストビーフ丼」が復活！「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も新登場

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2月17日（火）AM9:00より、「ローストビーフ丼」を再販売します。

サワークリームオニオン・ローストビーフ丼

並盛 980円

2025年11月から12月にかけて販売し、大変ご好評いただいた「ローストビーフ丼」が期間限定で復活します。また、サワークリームソースとスライスオニオンをトッピングした「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も新たに登場します。

ローストビーフは低温でじっくり加熱し、やわらかな食感に仕上げました。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレが食欲をかき立てます。たまごのコクや、ホースラディッシュ（西洋わさび）の程よい辛みを加えてお楽しみください。

「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」は、サワークリームやタマネギ、ブラックペッパーなどを使ったソースとシャキシャキのオニオンが、ローストビーフと相性抜群な一品です。さっぱりとした味わいのサワークリームソースやオニオンと、濃厚な醤油ダレのかかったお肉が調和した、やみつきになる味わいをご堪能いただけます。

ぜひこの機会に、すき家やお家で「ローストビーフ丼」と「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」をお召し上がりください。

※販売終了時期は未定です。

※価格は税込です。

※一部店舗は価格が異なります。

※1,967店舗で販売予定です。（2月10日時点）

【商品概要】

ローストビーフ丼

（並盛） 890円

（ごはん大盛）940円

（特盛） 1,490円

（メガ） 2,040円

サワークリームオニオン・ローストビーフ丼

（並盛） 980円

（ごはん大盛）1,030円

（特盛） 1,580円

（メガ） 2,130円