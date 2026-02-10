「フォトパーク」東洋一の海×星空×スタジオを1日で島の自然を五感で楽しむ本格フォトウエディング拠点が誕生

株式会社ベスト-アニバーサリー

株式会社ベスト-アニバーサリー（本社：東京都港区海岸、代表取締役：塚田健斗）は、2025年2月より、沖縄・宮古島から車でアクセス可能な離島・「来間島（くりまじま）」を拠点とした新たなウエディングフォトプラン「宮古島アイランドフォト」の提供を開始いたします。

■公式サイト：https://www.best-anniversary.co.jp/studiophotopark/?utm_source=2601pr1

国内リゾートフォトへの需要が高まる中、ウエディングフォトサービスを全国展開する「スタジオフォトパーク」がこれまでに培ってきたノウハウを集結し、離島の絶景ロケーションを最大限に活かした新たな撮影体験「宮古島アイランドフォト」を開始しました。来間大橋を渡る瞬間の高揚感から始まり、まるで島全体を貸し切ったかのようなプライベート感が溢れるひとときを演出。「ミヤコブルー」と称されるほどの透き通った鮮やかなブルーのグラデーションが魅力のビーチフォトは、与那覇前浜（よなはまえはま）、長間浜（ながまはま）、ムスヌン浜の3つのビーチから選べます。また、息を飲むようなサンセット、そして夢のような満天の星空、これらに「庭付き一軒家フォトスタジオ」での撮影を組み合わせ、1日で多彩な世界観を実現する、宮古島ならではの特別な時間と想い出をお届けします。

提供内容は、新郎新婦さまあわせて8,000着の衣装ラインアップから選択可能。首都圏・仙台・名古屋・京都・大阪・広島・福岡の提携サロンにて事前試着ができるため、旅先の負担を最小限に抑えられます。ヘアメイク、アクセサリーコーディネート、撮影（ビーチ／ガーデン／スタジオ／サンセット／星空から構成）、データ納品までをワンストップサービス。平日は198,000円（税込）～。さらに、宮古島でのリゾート撮影に加え、お住まいの近くのスタジオでの和装撮影や都市ロケーション撮影を組み合わせることも可能です。多様化するカップルの価値観に寄り添い、一生の思い出に残る「最高の瞬間」をカタチにします。ご結婚を控えたお二人はもちろん、記念日や入籍の節目を大切にしたいすべての方へ、かけがえのない撮影体験をプロデュースいたします。

概要 「宮古島アイランドフォト」

宮古島の多彩なロケーション美しいビーチはもちろん、リゾートらしさ溢れるフォトジェニックなスポットが満載。人気のサンセットや星空撮影、与那覇前浜（よなはまえはま）・長間浜（ながまはま）・ムスヌン浜から選べる3つのビーチ、ガーデン、サンセット、星空、白ホリ・黒壁・レンガ・キッチンセットまで備えた本格屋内「庭付き一軒家フォトスタジオ」を組み合わせ、1日で多彩な世界観を実現する新プランです。

ビーチロケーションサンセット・星空

庭付き一軒家フォトスタジオフォトスタジオフォトスタジオ（メイクルーム）



■ドレス

衣装8,000着以上国内最大級のドレス専門のセレクトショップ。美しいロケーションに光り輝く花嫁。ハイブランドや最旬トレンドを取り入れたドレスを多数取り揃えています。サイズ展開も7 ～ 15 号までご用意しており、事前に「衣装試着」が可能です。現地サロンで衣装をご用意しておりますので、渡航の際に荷物にならず安心です。

■プラン

価格 132,000円～ （税込）

新婦衣装・新郎衣装・小物一式・ブーケ＆ブートニア・新婦ヘアメイク90分・撮影料・撮影データ・お仕度・ヘアメイクアテンド・

衣装クリーニング・メイクルーム使用料・レタッチ（画角/色補正）

※人気の追加オプション

ドローン撮影 77,000円(税込)・ドローン撮影＆手持ちムービー 187,000円(税込)

■撮影場所

来間島（くりまじま）内（ビーチ、ガーデン、星空、スタジオ等）

■プラン名

「宮古島アイランドフォト」

■開始時期

2026年2月～

■スタジオ

PHOTO PARK 宮古島

■相談サロン

東京店・東京表参道・横浜店・埼玉大宮店・千葉新浦安店・仙台店・名古屋店・名古屋星ヶ丘店・名古屋栄店・大阪梅田店・大阪南港店・大阪心斎橋店・京都店・京都鴨川店・広島店・福岡店

【店舗概要】

PHOTO PARK宮古島（フォトパークミヤコジマ）

〒 906-0306 沖縄県宮古島市下地来間 83 宮古空港から車で17分のアクセス

公式サイト：（※お問い合わせは下記URLより）

公式サイト :https://www.best-anniversary.co.jp/studiophotopark/wedding/lp/resort/okinawamiyakojima/?utm_source=2601pr1PHOTO PARK宮古島

【株式会社ベスト‐アニバーサリー 会社概要】

■本社所在地：東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー12階

■代表者： 代表取締役社長 塚田健斗

■公式サイト： https://www.best-anniversary.co.jp/

■事業内容：

1. 婚礼衣裳、フォーマルウェア、装身具、衣料雑貨品の企画、製作、卸及び販売及びレンタル

2. 挙式、宴会、パーティ、イベントの企画、立案、演出及び運営

3. 海外挙式・披露パーティ及びそれに付随する商品の企画、製作及び販売

4. 美容室及びエステティックサロンの運営及びコンサルタント

5. 化粧品の卸及び販売

6. 写真の撮影、現像、加工及び焼付並びに写真及び写真関連商品の販売

7. 映像の企画、撮影、制作、編集、加工及び上映並びに制作物の販売

8. 写真スタジオの経営

9. オリジナル挙式の制作。牧師・聖歌隊の手配

10. 介添えサービスの提供

11. 婚礼、パーティ及びイベントの司会業

12. 音響照明及び舞台装飾の企画、制作及び演出

13. 生花、造花及びドライフラワー等のデザイン、装飾及び販売

14. 旅行業法に基づく旅行業

【PHOTO PARK について】

すべての人へ、憧れ叶う想い出を。

子どもの頃に抱いた「夢」、

これまで歩んできたトキの中で想う「理想」

その「憧れ」を、かたちある想い出として残すことが、私たちの使命です。

前撮りやフォトウェディングという、ふたりの記憶に刻む一日。

大切な人と共に迎える人生の記念日、ひとりで叶える夢の時間。

人生の在り方が違えば、想い出のかたち、誰かを想う気持ちも

それぞれに違っていていい。

心躍る多彩な衣装、感性を刺激する空間と磨き抜かれた撮影技術、

そして多様な美を知り尽くしたクリエイターの視点で、

その人らしい輝きが最も映える一瞬を丁寧に紡ぎます。

ページをめくるたび、あの日のときめきが静かによみがえり、

笑顔も、感動も、ぬくもりある記憶として残り続ける。

そんな想い出を、すべての人へ。

一枚一枚に宿るのは、写真を超えた物語。

それは、これからの人生に寄り添う、未来への贈り物です。

憧れが、あなたらしく叶う瞬間を。

公式サイト :https://www.best-anniversary.co.jp/studiophotopark/?utm_source=2601pr1公式Instagram :https://www.instagram.com/studio_photopark_wedding/