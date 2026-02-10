ワコールは「京都マラソン2026」に協賛。「CW‑X」がウェアと体験イベントでランナーのコンディショニングをサポート！大会限定デザインのTシャツも発売！

写真拡大 (全12枚)

株式会社ワコール

［CW-X 京都マラソン2026限定Tシャツ］品番：DKR265　カラー：GY

株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）は、2026年2月15日（日）に開催される「京都マラソン2026」にゴールドパートナーとして協賛いたします。


開催を記念して、コンディショニングウェアブランド「CW-X（シーダブリュー・エックス）」から［京都マラソン2026限定デザインTシャツ］が登場。2月13日（金）・14日（土）にランナー受付会場「みやこめっせ」おこしやす広場内の「CW-X」ブースにて販売します。


歴史ある京都の街を走る「京都マラソン」は、全国から多くのランナーが集う人気の大会です。ワコールは「一人ひとりの挑戦を応援したい」という想いで、2012年の第1回大会からゴールドパートナーとして協賛しています。入賞者への賞品提供やボランティアウェアの提供も行っており、大会の盛り上がりに貢献するとともに、ウェアによるサポートを続けています。


今回発売する限定Tシャツは、「京都マラソン2026」のためにデザインしたスペシャルエディションです。古都・京都をイメージした筆文字とコースマップを組み合わせたグラフィックや、リズミカルなラインとカラフルな配色で走る楽しさを表現したものなど、全5柄をラインアップ。着ごこちのよいやわらかなメッシュ素材を採用して機能性とデザイン性を両立させ、ランナーはもちろん、応援する人にも快適に着用いただけるウェアです。


「みやこめっせ」おこしやす広場内の「CW-X」ブースでは、限定Tシャツをはじめ、テーピング原理を応用したスポーツタイツやソックスなど、マラソンに役立つアイテムを販売いたします。


また、ランナーが自分らしく楽しく京都マラソンを走ることをサポートするため「Team CW-X」の活動のひとつである「Baby School」を開催。世界陸上女子マラソンメダリストの福士加代子さんが登壇し、ランニングのコツや京都マラソンを走り切るためのポイントなどを伝えてランナーをサポートします。さらに、「Team CW-X」キャプテンであるイチローさんのリアルマネキンも登場。一緒に記念撮影ができ、「京都マラソン2026」の思い出のひとつとして楽しんでいただける体験を提供します。


［CW-X 京都マラソン2026限定Tシャツ］サイト(https://www.cw-x.jp/news/news202601/kyoto-marathon.html)




【［CW-X 京都マラソン2026限定Tシャツ］のポイント】


●ワコールは、ゴールドパートナーとして「京都マラソン2026」へ協賛。大会を盛り上げるとともに、ランナーや応援する人にも着用して楽しんでもらうため、CW-Xから［京都マラソン2026限定Tシャツ］を制作しました。


●古都・京都をイメージした筆文字とコースマップを組み合わせたデザインや、リズミカルなラインとカラフルな配色で走る楽しさを表現したものなど、全5柄をラインアップ。着ごこちのよいやわらかなメッシュ素材を採用し、機能性とデザイン性を両立させています。


●［京都マラソン2026限定Tシャツ］は、大会前の2月13日（金）・14日（土）におこしやす広場内の「CW-X」ブースにて販売。会場では、テーピング原理を応用したスポーツタイツやソックスなど、マラソンに役立つアイテムも取りそろえています。




【商品概要】


［CW-X 京都マラソン2026限定Tシャツ］


品番：DKR265


サイズ： XS・Ｓ・Ｍ・Ｌ・LL・3L（ユニセックス）　※KO・MEはLLまで


カラー：BL（ブラック）・GY（グレー）・KO（ネイビー）・ME（ミント）・WH（ホワイト）


希望小売価格：3,960円（税込）、3Lは4,290円（税込）



●商品特長


「京都マラソン2026」のためにデザインした、オリジナルTシャツ。


着ごこちのよいやわらかなメッシュ素材を採用し、機能性とデザイン性を両立させています。



BLカラー


古都をイメージした筆文字と京都マラソンのコースマップを組み合わせました。



BLカラー（フロント）

BLカラー（バック）

GYカラー
「CW-X」のインフィニティマークは無限の可能性を意味します。ランナーの皆さんの無限の可能性を疾走感あふれるカラーで表現しました。



GYカラー（フロント）

GYカラー（バック）

KOカラー
楽しく走る気持ちをリズミカルなラインとカラフルなカラーで表現し、コースマップと組み合わせました。



KOカラー（フロント）

KOカラー（バック）

MEカラー
みんなが主役。走る人も応援する人もみんなで京都マラソンを楽しむ様子をモチーフにしました。



MEカラー（フロント）

MEカラー（バック）

WHカラー
ポップな京都の文字とカラーで京都マラソンに向けて高まる気持ちをイメージしました。



WHカラー（フロント）

WHカラー（バック）


【福士加代子さんトークイベント概要】


●「CW-X」ブースでは、「Team CW-X」の活動のひとつである「Baby School」も開催。世界陸上女子マラソンメダリストの福士加代子さんが登壇し、ランニングのコツや京都マラソンを走り切るためのポイントなどを伝えて、ランナーをサポートします。



●福士加代子さんプロフィール



「Team CW-X」副キャプテンの福士加代子さん

1982年青森県生まれ。2000年にワコールへ入社。


2004年アテネ五輪から2016年リオデジャネイロ五輪まで、日本の女子陸上選手では初めてとなる五輪4大会連続出場を果たす。3000m、5000m、ハーフマラソンで日本記録を樹立。


マラソンでは、2013年モスクワ世界選手権で銅メダルを獲得するなど、22年間、日本女子長距離界の第一人者として活躍。


現在は、ワコール女子陸上競技部アドバイザーとしてトップチームを指導する傍ら、「Team CW-X」副キャプテンとして、カラダを動かす楽しさやコンディショニングの大切さを伝える活動を行っている。






開催日時：2026年2月13日(金)　14時～、15時30分～


　　　　　2026年2月14日(土)　11時～、13時～、15時～、17時～


　　　　　※各回30分を予定しています。


　　　　　※予約不要でどなたでもご参加いただけます。


開催場所：京都市勧業館「みやこめっせ」　おこしやす広場内「CW-X」ブース


内容：世界で活躍した元長距離ランナーの福士加代子さんが、京都マラソンの走り方などをトーク。


当日までの準備や水分補給について、よりラクに走るコツなどを京都マラソンならではの楽しみ方を交えてお伝えします。



【「Baby School」について】


「Baby School」は、「Team CW-X」の活動のひとつです。
「Team CW-X」は、カラダを動かすすべての人に向けて、「CW-X」が掲げる「Be a better you」を体現する方々を通じ、コンディションの重要性や、カラダを動かすことの大切さ・楽しさを伝える活動です。キャプテンをイチローさんが務め、副キャプテンには高木美帆さん、福士加代子さんが名を連ねています。



【「CW-X」について】


「CW-X」は、ワコール人間科学研究開発センターが、テーピングの原理をタイツに組み込むという発想をもとに開発したコンディショニングウェアブランドです。


かつて研究員の家族が運動で脚を負傷した際、テーピングの応急処置で運動を続けることができた経験から「誰でも手軽にはける、テーピングの原理を組み込んだタイツを作りたい」と研究を開始。女性用ガードルに使用するハイパワー素材としなやかなフィット感を実現するワコールならではの設計技術を応用し、当時としては画期的なスポーツタイツを1991年に初めて発売しました。


独自のテーピング原理に基づいて開発した“スポーツタイツ”の他、上半身のコンディションを考え開発された“機能性トップス”、スポーツ時のバストを安定させる“スポーツブラ”など、幅広いシーンにおいてカラダをサポートする商品を展開し、アクティブなライフスタイルを楽しむ方を応援しています。




「CW-X」公式サイト(https://www.cw-x.jp/)


「CW-X」公式Instagram(https://www.instagram.com/cwx.jp/)


「CW-X」公式X(https://x.com/cwx_jp)