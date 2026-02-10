早めの準備でお得にポスティングを！配布料金が5%OFFになる「早割キャンペーン」を開催

株式会社ペーパー・シャワーズ

ポスティング事業「まかせてグループ」を運営する株式会社ペーパー・シャワーズ（本社：長野県飯田市、代表取締役社長：村松大輝）は、習い事、新生活準備、GW商戦など春先から高まる企業の集客ニーズを支援するため、2026年3月2日（月）から5月29日（金）の期間中に配布するチラシの配布料金を5%OFFとする「早割キャンペーン」を実施いたします。

春は、新入学・新社会人の新生活準備、ゴールデンウィークのイベント、母の日商戦など、消費者の意識が「外」や「新しいこと」に向き、企業の販促活動が最も活発になる時期の一つです。 一方で、多くの企業様より「直前の準備でバタバタしてしまう」「コストを抑えつつ広範囲に周知したい」というご相談をいただきます。そこで当社では、販促計画を早期に進めていただくことで、コストを抑えつつ戦略的なエリアマーケティングを可能にする「早割キャンペーン」を企画いたしました。 「早めの準備」をしていただくことで、当社としても配布員の安定的な稼働計画を立てることができ、より高品質な配布サービスの提供につながります。

■「早割キャンペーン」概要

本キャンペーンは、対象期間の配布をお早めにお申し込みいただくことで、通常料金より5%割引いたします。

■まかせてグループとは

- 開催期間：2026年3月2日（月）～5月29日（金）配布分- 特典内容：ポスティング配布料金より 5%OFF （軒並み配布、集合住宅配布、戸建て配布が対象）- 適用条件：申込締切：配布前月の15日まで（土日祝の場合は翌営業日）納品締切：配布開始前週の火曜日まで対象サイズ：A4サイズ以下、25g以下のペラチラシ（B4は折加工済みで納品）その他：お問い合わせ時に「早割キャンペーン利用」とお伝えください。他キャンペーンとの併用は不可となります。

まかせてグループは直営9拠点、FC4拠点、登録配布員数約1,100名（グループ全体）の強固な配布体制を構築しています。まかせてグループは、25年以上にわたる品質改善の結果、CPA（顧客獲得単価）において全国トップレベルの低い数値を達成した実績を持ち、高い反響効果を提供します。サービスは、チラシのデザインから印刷、配布までをワンストップで提供できるサービスにも対応可能であり、国勢調査に基づくエリアマーケティングを組み合わせることで、ターゲット層に合わせた最適なエリア選定をご提案します。

配布品質の維持のため、自社で配布組織を持ち多店舗展開することで、配布員一人ひとりへのきめ細かい指導や迅速なトラブル対応を実現しています。また、業界で唯一ポスト位置とルートが記載された配布専用の地図を制作し、GPSアプリを活用して配布員の軌跡を把握することで、不正抑止と配布員の保護に努めています。独自開発したWEB発注システム「まかせてくん」により、お客様は24時間いつでもネット上でエリア選定や見積もり、発注を手軽に行うことが可能です。

■株式会社ペーパー・シャワーズとは

株式会社ペーパー・シャワーズは、2000年1月12日に設立されました 。当社の使命は、「お客さまの課題に『愚直』に向き合い、人と人、企業と企業、人と企業を繋ぐこと」にあります。主軸とするポスティング事業では、「一枚のチラシが、人生を変えることもある」をキャッチコピーに、チラシを企業から地域住民へ向けた「お手紙」と捉えることで、生活を豊かにする「キッカケ」という繋がりを提供しています。また、多角的な事業として、「くらべる えらべる わくわくする」を掲げる住宅相談所「すまいポート21」の運営や、「木の温もりを感じられる 唯一無二の空間」を提供する貸しホール「南松ホール」の運営も行い、地方都市における様々なインフラ構築を通じて繋がりを深めています。私たちはこの繋がりを大切にし地域社会に「感動」を創生できる会社を目指しています。

■会社概要

会社名:株式会社ペーパー・シャワーズ （ まかせてグループ ）

代表取締役社長:村松大輝（むらまつ たいき）

本社所在地:長野県飯田市上郷別府１6９７－５

設立:２０００年１月１２日

資本金:3千万円

事業内容:地方都市におけるポスティング業務（チラシの各戸配布）・軽作業専門業務・コンピュータソフトウェアの開発・販売/通信販売・長野県内の「すまいポート21」店舗運営・貸しホール事業「南松ホール」の運営

社員数：６９人

登録配布員数：約1.1千人 ※まかせてグループ全体

営業所：１１拠点

＜山梨県＞まかせて甲府

＜長野県＞まかせて長野・上田・佐久・松本・安曇野・諏訪・伊那・飯田

すまいポート２１飯田（住宅相談所）

南松ホール（貸しホール事業）

HP：https://www.papershowers.com/

まかせてグループ：https://www.makasete-group.net/

ポスティングネット発注システム「まかせてくん」：https://www.haifuorder.com/

すまいポート21飯田：https://www.sumai21.net/area/nagano/sumai21-iida/

南松ホール：https://www.nanmatsuhall.com/