コスモスイニシア 全従業員の給与水準の改定に関するお知らせ(ニュースレター)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗、以下「コスモスイニシア」）は、2026年2月9日開催の取締役会において、全従業員の給与水準の改定について決議しましたので、お知らせします。

あわせて、2027年4月入社予定の新卒社員の初任給を月額30万円から月額31.5万円に引き上げることも決定しました。

■ 給与水準改定の概要

- 対象：全従業員 ※アルバイト等一部を除く

- 実施内容：給与水準の改定

- 改定内容：例年実施している評価に基づく昇給分に加え、人事制度上の給与テーブル改定を含めた

総合的な給与改定率は約9.9%。

- 実施時期：2026年4月支給分より

■ 給与水準改定の概要背景

当社は、当社が掲げるミッションの実現に向けて、各種の人事施策・制度の改定に力を入れてきました。物価上昇が続く中においても、従業員が安心して働ける環境を整え、モチベーションの向上に繋げるため、昨年に引き続き、給与水準改定の実施を決定しました。なお、昨年は、評価による昇給と併せて約8.6%の給与水準の改定を行いました。

あわせて、今後も厳しい採用環境が続くとみており、採用競争力の強化を目的に、来年（2027年）4月入社予定の新卒社員の初任給を31.5万円に引き上げます。

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/(https://www.cigr.co.jp/)

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以 上