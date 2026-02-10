発売から約2か月で累計販売数2万個突破！飲み込み型マウスウォッシュ“エムエムフローラバブル”、待望の新フレーバー「マスカットミント風味」が２月25日発売！

株式会社MUSCAT GROUP

株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社で、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する株式会社WinC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荻原 萌々佳 ）が展開するオーラル美容ブランド「MiiS（ミーズ）」は、発売から約2か月で累計販売数2万個を突破した、飲み込み型マウスウォッシュ「mm flora＊Bubble（エムエムフローラバブル）」の新フレーバー「マスカットミント風味」を2026年2月25日（水）よりMiiS公式サイトおよびECモール（Qoo10・楽天市場・Amazon）にて発売いたします。

また、2026年3月3日（火）より、全国のロフト（一部店舗を除く）にて順次発売いたします。

■商品特長

１.ニオイの元を根本対策！* 炭酸発泡作用により、いつでもどこでもお口スッキリ！

顆粒を口に含むと発泡し、炭酸泡が口内のすみずみまでいきわたります。口臭や磨き残しが気になるときに簡単ケア。汚れに吸着して落とす炭酸の働きにより、歯ブラシが届きにくい歯と歯のすき間の汚れまでアプローチ。

*口臭の原因である磨き残しへのアプローチのこと

2. 菌活発想！乳酸菌やビフィズス菌、ラクトフェリン、ラクトパーオキシダーゼ配合。お口も身体の内側もスッキリ！

お口の中も、腸内と同じように『菌のバランス』を整える時代へ。 最近では、菌をただ取り除くだけでなく、良いバランスで共生していくケアが当たり前になりつつあります。

そこで私たちが注目したのが、乳酸菌やビフィズス菌、さらに森永乳業株式会社の長年の研究から生まれた『ラクトフェリン』と『ラクトパーオキシダーゼ』。ねばつきや口臭が気になる場面におすすめの商品です。

3. “歯みがきできないモヤっとタイム”に。いつでもどこでも爽やかお口に！

・会議や予定が立て込み、日中歯みがきする暇がない時

・誰かに会う直前にすっきりしたい時

・長時間のフライトやキャンプなど、トラベル・アウトドアの場面で

・災害時など水を使用することが困難な非常時の衛生ケアとして

・風邪で寝込んでいるときや入院中、ダウンタイム中など、身体を動かすのもつらいとき

こんな日常に潜むモヤッとタイムに活躍します。

＜使用方法＞

1. 袋の封を切り、顆粒をすべて口の中に含んでください。

2. 唾液に反応して口の中で発泡がおこりますので、全体にいきわたるように10～30秒ほどぶくぶくしてください。

3.その後、飲み込むか、または吐き出してください。

＊本製品は食品としてお召し上がりいただけます。

■数量限定でエムエムフローラスペシャルセットも発売！

全国のロフトにて販売し、大好評につき増産が決定した、ランダムのミニフロスチャームがノベルティの「エムエムフローラスペシャルセット」。これまでの全国のロフトに加え、今後はQoo10やその他バラエティショップにて展開を拡げて数量限定で発売します。

また、新商品の「エムエムフローラバブル マスカットミント風味」を入れたグリーンセットは、一部店舗を除く全国のロフトで2026年3月3日（火）より先行販売いたします。

グリーンセットのノベルティは、エムエムフローラやエムエムフローラバブルを持ち運びできるぴったりサイズのクリアポーチ。旅行にもオフィスでも、常にお守りとして携帯できるオリジナルポーチです。

■商品概要

・mm flora＊Bubble（エムエムフローラ バブル）マスカットミント風味

価格：980円（税込）5包入

・エムエムフローラ スペシャルセット

内容：エムエムフローラ アップルミント風味 30粒入、エムエムフローラバブル アップルミント風味 5包入、ミニフロスチャーム（全5色のうちランダム1色）

価格：3,200円（税込）

・エムエムフローラ スペシャルセット グリーン

内容：エムエムフローラ おやすミント風味 30粒入、エムエムフローラバブル マスカットミント風味 5包入、オリジナルクリアポーチ

価格：3,200円（税込）

■MiiSについて

あたらしい、あなたらしさ。

口元から始める新習慣。

MiiSは、「オーラル美容を広めて、人々の人生を輝かせるエッセンスになる」というミッション実現に向け、商品の見た目だけでなく、成分にも徹底的にこだわり続け、歯も、息も、笑顔も、みなさんの輝く瞬間をつくるあたらしい美の習慣「オーラル美容」を提案しています。

大人気のエムエムフローラシリーズは販売から約1年で累計販売数約22万個突破、ブランドを代表する商品「MiiS ホワイティエッセンス」は、2025年2月時点で累計販売本数15万本を突破、定期会員数は延べ4万人となり、大変ご好評をいただいております。

MiiS 公式サイト：https://miis.ai/

MiiS 公式Instagram：https://www.instagram.com/miis_jp/

MiiS 公式LINE：https://lin.ee/3Uc71Yf

MiiS 公式 X：https://twitter.com/MiiS_jp

＜本商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社WinC MiiS運営事務局（営業時間 平日 11:00～17:00）

メール：info@miis.ai / 電話：03-6809-0210

【会社概要】

社 名：株式会社WinC

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 荻原 萌々佳(おぎわら ももか)

事業内容：各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L：https://winc.inc/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/