シニア女性が商品を試して評価するサービス「ハルメクモニター認証マーク」が誕生

販売部数No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメクをグループに持つ、シニアマーケティング支援会社の株式会社ハルメク・エイジマーケティング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木船 信義）は、50代以上の女性が実際に商品を試したうえで評価を行い、一定の基準を満たした場合にのみ付与するサービス「ハルメクモニター認証マーク」を開始したことをお知らせします。

本サービスは、ハルメク独自のモニター組織「ハルトモ」が企業の商品を実際に使用・評価し、そのリアルな声を可視化することで、消費者が安心して商品を選べる指標の提供を目指します。

（※1）日本ABC協会発行社レポート（2025年1月～6月）

日本の65歳以上人口は、2025年時点で3,600万人を超え、総人口の約3割に達しています。（※2） シニア市場は100兆円規模に拡大すると見込まれる一方、消費者ニーズは多様化・細分化が進み、特にシニア層においては「安心感」「使いやすさ」「実体験にもとづく信頼性」が購買の重要な決め手となっています。

こうした背景のもと、50代以上の女性モニターで構成される「ハルトモ」のリアルな視点で検証された「お墨付き」を提供することで、消費者の商品選択をより簡便に、安心して選べる状態をつくるサービスが「ハルメクモニター認証マーク」です。

（※2）総務省の最新人口推計（2025年推計）／統計局資料

▼「ハルメクモニター認証マーク」サービスの詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。

https://biz.halmek.co.jp/lp/halmek_certification/?utm_source=pressrelease&utm_medium=halmek&utm_campaign=halmek_certification(https://biz.halmek.co.jp/lp/halmek_certification/?utm_source=pressrelease&utm_medium=halmek&utm_campaign=halmek_certification)

「ハルメクモニター認証マーク」 3つの特長

「ハルメクモニター認証マーク」は、誰が見ても納得できるよう、公平性と透明性を備えた評価制度として設計しています。

1. シニア女性100人以上が実際に使って評価

評価を行うのは、2015年に発足したハルメク独自のモニター組織「ハルトモ」です。アンケートや座談会、商品体験モニター、取材などを通じて、当社をはじめとする企業の商品開発やサービス改善をサポートしてきた、消費者目線のリアルな声を持つコミュニティで、約5,900人（※3）のメンバーが登録しています。

審査対象の商品ごとに、「ハルトモ」から100人以上を選抜。ホームユーステスト形式で商品を使用していただき、使用後の評価で満足度および推奨意向が80％以上を満たした場合のみ認定します。

（※3）2026年1月末時点

2. 「ハルメク 生きかた上手研究所」による公正な評価設計

評価制度の設計・運用は、ハルメクグループ独自のシンクタンク「ハルメク 生きかた上手研究所」が担います。調査設計から結果まで、妥当性・公平性・透明性を担保する明確な基準に基づいています。

3. シニア層の認知率50%超の「ハルメク」ブランドによる信頼性

50代以上の認知率が50％を超える「ハルメク」のロゴとともに認証マークを掲出することで、商品に対する信頼感と安心感を得られやすくなります。

初の認証取得商品は花王「アタック抗菌EX ラク干しプラス」

第1号の認証取得商品は、花王株式会社（以下：花王）の衣料用洗剤「アタック抗菌EX ラク干しプラス」です。

この「アタック抗菌EX ラク干しプラス」は、洗浄力や消臭力、抗菌（※4）性能に加え、洗濯シワ防止技術によって、洗浄時の衣類のからまりを防ぐことができる洗剤です。脱水後、洗濯機からするする洗濯ものを取り出せるので、干すときの手間やストレスを軽減する“ラク干し”という価値をプラスした商品です。

（※4）すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません

花王では本商品について、対象世代である50代以上の認知不足や、「自分向けの商品である」という理解の広がりに課題を抱えていました。ハルトモによる利用調査の結果、82％のシニア女性が「自分向けの商品だと思う」と回答。高い評価を受け、今回の認証取得に至りました。

「ハルメクモニター認証マーク」の詳細と本商品の評価結果は、雑誌「ハルメク」2026年3月号（2026年2月10日発売）および花王のブランドサイトに掲載予定です。

▼花王ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/attack/products/rakuboshi/

「ハルメクモニター認証マーク」は、店頭やECサイトなどの購買接点において、商品を比較・検討する際の判断材料として活用いただけます。また、シニア女性のお墨付きであることが伝わるため、メディア露出やプロモーション面での効果も期待できます。

さらに、審査の過程で得られるシニア女性の率直な声は、商品改良やマーケティング施策に生かせる貴重なヒントとなります。

ハルメクは今後、「ハルメクモニター認証マーク」の展開を拡大し、消費者目線の声を社会に広く届けていくことで、シニア市場における信頼性の高い評価指標としての確立を目指していきます。

【企業向け】シニアマーケティング攻略セミナー開催のご案内（無料・Zoom開催）

「シニア女性に選ばれる商品とは？ シニア女性の「お墨付き」を活かした新たな販促の形」

・開催日時 ： 2026年2月26日（木） 11:00～12:00

・参加費 ： 無料（事前のお申し込みが必要です）

・形式 ： Zoomにてオンライン開催

・定員 ： 100名

・スピーカー： 株式会社ハルメク・エイジマーケティング 営業局 局長 八頭司 尚

・主催 ： 株式会社ハルメク・エイジマーケティング

・内容 ： シニア女性の消費のいま

シニア女性の「お墨付き」を活かす新しいサービス ”ハルメクモニター認証マーク”

▼本セミナーの詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。

https://lp.halmek-agemarketing.co.jp/seminar260226

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク・エイジマーケティング

代表者 ： 代表取締役社長 木船 信義

本社所在地 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目2 共同ビル神保町8階

設立 ： 2018年4月

事業内容 ： シニア向けビジネスのコンサルティング・広告代理・クリエイティブ・通販支援

会社サイト ： https://halmek-agemarketing.co.jp/