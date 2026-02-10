イオンリテールとライオンの共同企画衣料用洗剤「ＮＡＮＯＸ ｏｎｅ（ナノックス ワン）抗菌×時短」新発売

イオン株式会社

イオンは、「イオン」「イオンスタイル」など、全国約１,５８０店舗※２)および「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」「グリーンビーンズ」にて、イオンリテール株式会社（以下、イオンリテール）とライオン株式会社（以下、ライオン）が共同企画した衣料用洗剤「ＮＡＮＯＸ ｏｎｅ 抗菌×時短」を３月１８日（水）より※３)販売します。

日本では、単身あるいは夫婦のみの世帯が約６割、共働き世帯が１,２００万世帯に達しています※４)

。ライオンの調査では、８４％の方が「洗濯は短時間で済ませたい」と回答※５）しています。こうした洗濯における時短ニーズの高まりを受け、イオンリテールとライオンは、すすぎ０回で洗濯がたったの１５分※１）で完了し、高い抗菌効果でニオイを抑制する衣料用洗剤「NANOX one 抗菌×時短」を共同企画しました。「先進の洗浄力」と「最高の洗いあがり」を実現することで衣類をよりキレイに長く着用できることに加え、「節水」と「時短」を同時に叶える、環境にも人にもやさしい新しい洗濯習慣を提案します。

イオンはこれからもお客さまの生活に寄り添い、ニーズに合わせた商品の企画・開発をしてまいります。

【販売概要】

商品名：ＮＡＮＯＸ ｏｎｅ 抗菌×時短

容量／価格：

本体 大５８０ｇ／本体６４８円（税込７１２.８０円）※６

つめかえ用 超特大９７０ｇ／本体１,０８０円（税込１,１８８円）※６

発売日：２０２６年３月１８日（水）※３

展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」など全国約１,５８０店舗※２

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

＜本体＞https://aeonretail.com/product/0/P-4903301378549/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_item_202602_10(https://aeonretail.com/product/0/P-4903301378549/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_item_202602_10)

＜つめかえ用＞https://aeonretail.com/product/0/P-4903301378570/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_item_202602_10(https://aeonretail.com/product/0/P-4903301378570/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_item_202602_10)

「おうちでイオン イオンネットスーパー」https://shop.aeon.com/netsuper/

「Green Beans（グリーンビーンズ）」https://greenbeans.com/

＜「ＮＡＮＯＸ ｏｎｅ 抗菌×時短」の特長＞

◆新技術により、「ＮＡＮＯＸ」史上初！すすぎ０回を実現。洗濯がたったの１５分※１）で完了

少量で効果を発揮する界面活性剤と、汚れを包んで落とす洗浄ポリマーなどを組み合わせた新技術により、泡立ちを抑えてさっと汚れを落とせる「すすぎ０回洗濯」を実現しました。洗濯工程の約７割を占めるすすぎ工程がカットされるため、夜や朝の短時間、忙しい日のすきま時間におすすめです。

洗濯工程に占めるすすぎ工程のイメージ

◆洗浄力と抗菌効果が高いため、すすぎ０回でもいつも通り洗濯ができる

すすぎ０回でも従来濃縮洗剤※７）（すすぎ１回時）同等の洗浄力があります。さらに、抗菌効果を最大限引き出すため※８）、嫌なニオイを抑制できます。すすぎ０回でも泡残りなく、洗剤残りの心配はありません※９）。

ライオン従来濃縮洗剤（すすぎ1回時）と同等の洗浄力（皮脂）洗った直後のすすぎ工程のイメージ（泡残りなし）

◆すすぎ０回で環境負荷を軽減（水・電力を約５割※１０削減）

すすぎ０回洗濯により、すすぎ２回洗濯時と比較して、水使用量・電力使用量を約５割※１０）削減できます。また、本体ボトルは回収されたペットボトルなどからリサイクルされた１００％リサイクルPETを採用しています。

すすぎ０回洗濯時の節水・節電効果

※１：すすぎ０回時、国内洗濯機メーカーの代表機種

※２：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※３：展開企業によって発売日が異なる場合がございます。

※４：総務省統計局「国勢調査」「労働力調査」（２０２０年１０月実施）

※５：ｎ＝２,０００サンプル、洗濯実態調査（２０２４年９月実施）ライオン調べ

※６：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。展開企業により、売価が異なる場合がございます。

※７：ライオンにおいて

※８：抗菌試験にて確認済み

※９：ライオン従来濃縮洗剤すすぎ1回と同程度であることを確認済み。皮膚科医監修のもと肌テスト済み。

※１０：水、電力量は、国内洗濯機メーカー代表機種、衣類３kg・標準コースの平均をもとに算出（すすぎ２回に比べ０回設定の場合）

以上