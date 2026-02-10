地域情報サイト「まいぷれ」を運営するFLNが京葉線沿線の「とっておき」を繋ぐInstagramキャンペーンを運営。住民参加型キャンペーンを支えます。
株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、東日本旅客鉄道株式会社千葉支社が開催する「私のとっておきの京葉線～全線開業35周年フォト＆ムービーキャンペーン～」を運営します。
キャンペーン概要と運営の背景
1990年の全線開業から35周年を迎えた京葉線。その周年企画の締めくくりとして、沿線で暮らす方や通勤・通学で利用する皆さまから、京葉線にまつわる思い出や誰かに教えたくなる風景を募集します。本キャンペーンでは、写真や動画を通じて沿線の魅力を再発見し、35周年という節目を多くの方と共有することを目指しています。
FLNは、地域情報サイト「まいぷれ」の運営を通じて培ってきた生活者目線の情報発信ノウハウを生かし、本キャンペーンのInstagramアカウント運用をはじめとする運営業務を担当します。また、地域情報サイト「まいぷれ」の千葉市・習志野市・船橋市・市川市・浦安市の各版とも連携し、応募方法や賞品内容、Instagramでの投稿方法について分かりやすくご紹介します。
「まいぷれ」公式ページ：https://chiba.mypl.net/article/keiyoline35th_chiba
（千葉市版、市川市版、船橋市版、習志野市版、浦安市版に掲載）
キャンペーン概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/58260/table/455_1_c7bfad8d78fb233b413e789ec1d40938.jpg?v=202602100251 ]
賞品：テーマ別に、合計18名さまに賞品をプレゼントします。
【「京葉線が魅力的に見える風景」】（2名さま）
- 京葉線全線開業35周年 実物大ヘッドマークレプリカ（アクリル製）
【「おすすめの京葉線沿線スポット・風景」】（16名さま）
- 京葉線全線開業35周年 ミニヘッドマーク（スタンド付き）・・・・・・共通
- 周辺施設の食事券・招待券
- PARKLIFE CAFE & RESTAURANT（葛西臨海公園内）食事券（2,000円分）・・・・・・2名さま
- SPA&HOTEL 舞浜ユーラシア スパ入館チケット（1組2名さま分）・・・・・・2名さま
※スパ入館料＋スパプラス料金
- 健康市川温泉 クリーンスパ市川 温浴招待券（1組2名さま分）・・・・・・2名さま
- 船橋漁協直販所 三番瀬みなとや 食事券（2,000円分）・・・・・・4名さま
- 習志野市 谷津バラ園 招待券（1組2名さま分）・・・・・・4名さま
- 千葉市動物公園 招待券（1組2名さま分）・・・・・・2名さま
キャンペーン詳細情報について
本キャンペーンの最新情報や詳細については、下記をご覧ください。
・私のとっておきの京葉線Instagramアカウント：keiyoline_35th
・JR東日本千葉支社 房総発見電【公式】Xアカウント：@bosohakkenden
・「まいぷれ」公式ページ：https://chiba.mypl.net/article/keiyoline35th_chiba