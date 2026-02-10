【ブルガリ】真心を込めた特別な贈り物 絆を祝福するブルガリのヴァレンタインデー

ブルガリ・ジャパン合同会社

2026年のヴァレンタインデーに、ブルガリは人生で最も深い絆を祝福する厳選されたコレクションをお届けします。ジュエリーからウォッチやバッグまで、真心を込めた贈り物は絆を新たとし、愛を確かめあうかけがえのないものとなります。

ローマのメゾンにとって愛とは、ともにわかちあう思い出や言葉を超えるジェスチャーによって紡がれる旅路といえます。ヴァレンタインデーは、まさに永遠に続く大切なものを認識する日となり、気持ちを共有する力によって、愛という豊かな感情は時を経て深まります。

時代を超え深い意味を宿すブルガリのジュエリーは、まさしく永遠の絆の象徴です。メゾンのアイコニックなデザインは、時を超えてもなお輝き続けるクリエーションといえるでしょう。

ブルガリの象徴的なアイコンのひとつである、「セルペンティ ヴァイパー」のイエローゴールドのシングル コイルのブレスレットは、セルペンティが持つ魅力と絶え間ない進化を表現しています。まさに、このアイコンを大胆かつモダンなデザインに凝縮することで、シャープなラインと独特の美学を際立たせています。コレクションに新たに加わった、イエローゴールドの「セルペンティ ヴァイパー」のチェーンネックレスは、魅惑的なアイコンをフレッシュそして多様に表現しています。

「セルペンティ ヴァイパー」 ブレスレット (上から）

YG x DIA 2,002,000円

YG 1,094,500円

「セルペンティ ヴァイパー」 ネックレス (上から）

YG 377,300円

YG x DIA 852,500円

1999年よりメゾンにおけるデザイン コードの基となっている、「ビー・ゼロワン」コレクションの4バンドリングは、建築的な力強さを不変の結束のアイコンとして再解釈されています。輝きとフェミニニティの美を放つイエローゴールドの「ディーヴァドリーム」のネックレスは、マザー・オブ・パールとそのトップにあしらわれたパヴェダイヤモンドにより、デザインの源となった優雅な幾何学模様とローマのインスピレーションを通して調和を表現しています。

「ディーヴァ ドリーム」 ネックレス

PG x マザー・オブ・パール x DIA 390,500円

「ビー・ゼロワン」 リング

YG 497,200円

「ビー・ゼロワン」 ネックレス

PG 335,500円

「ブルガリ トゥボガス」コレクションの世界観を広げる新作リングには、彫刻的で丸みを帯びたフォルムにダイヤモンドのパヴェがあしわれています。コレクションの特徴である柔軟な美学は、イエローゴールドのクラシックなトゥボガス ブレスレットにも継承されています。ひとつはメゾンのアーカイブから引き継がれたシグネチャーモチーフであるパレンテシのエレメントがエッジにパヴェセットであしらわれています。そしてもうひとつはダイヤモンドスタッドがアクセントとしてちりばめられ、いずれも伝統に根ざしたブルガリの革新への卓越した技量を映し出しています。

「ブルガリ トゥボガス」 リング

YG 687,500円

「ブルガリ トゥボガス」 ブレスレット （上から）

YG x DIA 1,892,000円

YG 1,331,000円

「ブルガリ トゥボガス」 ブレスレット

YG x DIA 2,189,000円

ブルガリのタイムピースは、時間そのもののリズムを通して愛を称えます。「セルペンティ トゥボガス」は、しなやかでうねるようなデザインでメゾンのジュエリーのサヴォアフェールを体現しています。そして、「セルペンティ セドゥットーリ」は自社製の自動巻きムーブメントが搭載され、ウォッチメイキングの専門技術とブルガリのジュエリーにおけるDNAを融合させています。「オクト フィニッシモ オートマティック」は、モダンなモノクロームのチタンケースとブレスレット、そして極薄の機械式ムーブメントを特徴とする、今日のウォッチメイキングの大胆な表現として存在感を放ちます。

「セルペンティ トゥボガス」時計

SS 1,017,500円

「セルペンティ セドゥットーリ」時計

SS 1,254,000円

「オクト フィニッシモ ゴールド」時計

YG 7,238,000円

「ビー・ゼロワン」 リング

YG 497,200円

「ブルガリ トゥボガス」 ブレスレット

YG x DIA 2,189,000円

ローマのメゾンからの愛の贈り物である「セルペンティ クオーレ 1968」バッグは、アーカイブのデザインにインスパイアされたハートのシルエットと蛇をモチーフにしたハンドルが人々を魅了し続けています。また、ミニチュアサイズとしてデビューした「セルペンティクオリチーノ」は、洗練された宝石に着想を得たレザーの色調、またはきらめくパヴェクリスタル バージョンで展開されます。

「セルペンティ」 バッグ

カーフ 627,000円

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/