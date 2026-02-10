「京成×東武 夢の乗り継ぎツアー 第２弾！人気車両で両社の車両基地を巡る欲張りツアー」２０２６年３月１日（日）開催！

京成電鉄株式会社

　京成グループの株式会社コミュニティー京成（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：平 敏久）は、京成電鉄（本社：千葉県市川市、代表取締役社長：天野 貴夫）と東武鉄道（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：都筑 豊）の後援で、２０２６年３月１日(日)に「京成×東武 夢の乗り継ぎツアー 第２弾！人気車両で両社の車両基地を巡る欲張りツアー」を開催します。




３６００形（リバイバルカラー）

６３４形（スカイツリートレイン）

　本ツアーは、東武鉄道 浅草駅から臨時貸切の６３４形（スカイツリートレイン）にご乗車いただき南栗橋車両管区を車窓から見学いただきます。その後、牛田駅から京成電鉄 京成関屋駅にお乗換いただき、臨時貸切の３６００形（リバイバルカラー）で宗吾車両基地へ向かいます。宗吾車両基地見学後は押上駅にて解散となります。ツアー参加の方には、本ツアー限定のオリジナルノベルティをプレゼントいたします。



　コミュニティー京成、京成電鉄、東武鉄道では、今後も継続的に連携し、多くのお客様にお楽しみいただけるオリジナリティあふれる企画を提供してまいります。



本ツアーの概要は、次の通りです。


「京成×東武　夢の乗り継ぎツアー 第２弾！人気車両で両社の車両基地を巡る欲張りツアー」概要

１．開催日

２０２６年３月１日(日)　（雨天決行、荒天中止）


２．行　程

　９：１０頃　東武線 浅草駅より臨時貸切スカイツリートレインに乗車（軽食のご提供）


１０：１０頃　南栗橋車両管区（走行する車窓より車両管区内見学・滞在時間約４０分）


１１：５２頃　東武線 牛田駅降車


１２：２６頃　京成線 京成関屋駅より臨時貸切３６００形に乗車


１３：４５頃　宗吾車両基地（昼食および見学・滞在時間約１時間４０分）


１６：５１頃　京成線 押上駅　到着後解散


３．主な企画

(１) 南栗橋車両管区（東武鉄道）＆宗吾車両基地（京成電鉄）見学


(２) 京成電鉄×東武鉄道 オリジナルグッズをプレゼント


(３) オリジナル記念乗車証プレゼント


(４) 宗吾車両基地の食堂にて社食のご提供


　　　Aランチ（カレーライス）又はBランチ（唐揚げ定食） ※どちらもサラダ、スープ付


４．旅行代金

スカイツリートレイン1名掛け確約プラン　１３，５００円


スカイツリートレイン席指定なしプラン １２，０００円


※出発地までと解散地からの交通費は各自負担となります。


※大人・小人同額です。


※３６００形乗車時はロングシートの指定席となります。


５．お申込み

(１) 期間　　２０２６年２月６日(金)～


(２) 人数　　１１６名


※先着順となります。


※列車内での座席位置は、抽選にて決定させていただきます。（受付順ではございません。）


※詳しいお申込み方法等は、京成トラベル公式WEBサイトをご覧ください。


　【京成トラベル公式WEBサイト】　https://keiseitravel.co.jp/


６．本ツアーでのお願い

(１) 車内での飲酒および酒気を帯びての参加はご遠慮ください。


(２) 安全を確保するため、三脚や脚立等、撮影補助具の持ち込みはできません。


(３) 写真撮影の際には、撮影エリア以外への立入りはご遠慮ください。


(４) ツアー中は添乗員の指示に従っていただきますようお願いいたします。


(５) お客様同士譲り合っての見学・撮影をお願いいたします。


７．お問い合わせ先

株式会社コミュニティー京成　京成トラベル事業部　


ＴＥＬ：０４７-４６０-８２６０（平日１０：００～１７：００）