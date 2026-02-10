冬のおむすびをもっとおいしく！「ご当地クラフト豚汁」をおむすび処 ほんのり屋2店舗で販売開始！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文 ）が運営する「おむすび処 ほんのり屋」は、フードテックベンチャー 株式会社MISOVATION（本社：東京都中央区、代表取締役：斉藤 悠斗）が展開する、日本各地の味噌蔵と連携したフリーズドライ商品「ご当地クラフト豚汁」3種類の販売を開始します。

「日本の食×テクノロジーで世界を健康にする」をビジョンに掲げるMISOVATIONが展開する本商品は、地域に根ざした味噌のおいしさを手軽に楽しめる一杯です。

今回販売する「ご当地クラフト豚汁」はおむすびとの相性も抜群で、旅先の味わいをそのままエキナカでお買い求めいただけます。

販売概要

販 売 店 舗：

おむすび処 ほんのり屋 エキュート品川店（東京都港区高輪3-26-27 JR品川駅 中央改札内）

おむすび処 ほんのり屋 エキュート上野店（東京都台東区上野7-1-1 JR上野駅 改札内3F）

販売開始日：2026年2月17日（火）～（終了時期未定）

おむすびと一緒に楽しみたい！地域の食文化を感じる3つの味わい「ご当地クラフト豚汁」3種を紹介！

福島糀みそ とん汁 380円(税込)

蔵元：有限会社糀和田屋 （福島県本宮市）

手づくりの「糀（こうじ）」にこだわり続ける蔵元。 米糀由来の自然な甘さと、大豆の旨みが凝縮された、 優しく懐かしい味わいです。

柳川膳 豚汁 380円(税込)

蔵元：鶴味噌醸造株式会社（福岡県柳川市）

創業明治3年。水郷・柳川で愛され続ける、麦麹をふんだんに使用した甘みと旨みのバランスが絶妙な合わせ 味噌を使用しています。

加賀みそ 酒粕入り豚汁 380円(税込)

蔵元：株式会社ヤマト醤油味噌 （石川県金沢市）

金沢の地で創業100年を超える老舗。木樽で熟成させた加賀みそのコクと、酒粕の芳醇な香りが特徴の、体の芯から温まる一杯です。

MISOVATIONについて

社名：株式会社MISOVATION

本社：東京都中央区日本橋3-1-3 xBridge-Global

設立：2021年(令和3年) 3月2日

代表取締役社長：斉藤 悠斗

「日本の食×テクノロジーで世界を健康にする」をビジョンに掲げるフードテックベンチャーです。国内市場が縮小傾向にある中、グローバルなヘルスケア市場で高いポテンシャルを持つ「味噌」に着目。大豆発酵技術を活用した完全栄養食などの「高付加価値商品の開発」と、サブスクリプションモデルを通じて地域に眠る少量多品種の味噌を個々の消費者ニーズに合わせて届ける「流通のDX」を事業の両輪として推進しています。既存の大量流通には乗りにくい伝統的な蔵元の商品を、現代のライフスタイルに合わせて再定義し、地域に根付く伝統産業における持続可能な経済モデルの構築を目指しています。

おむすび処 ほんのり屋について

JR東日本のエキナカに展開するおむすび処で2002年3月東京駅八重洲中央口改札内に第一号店となる「ほんのり屋 東京本店」を開業し、首都圏を中心に展開しております。

３つのこだわり「店内炊飯」「手づくり」「会津産コシヒカリ」を大切に、こだわりのおむすびを提供し続けています。

ほんのり屋HP :https://foods.jr-cross.co.jp/honnoriya/ほんのり屋公式X :https://twitter.com/Ho_nnoriyaほんのり屋公式Instagram :https://www.instagram.com/honnoriya_2002/

株式会社JR東日本クロスステーションについて

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年(令和3年) 4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「おむすび処 ほんのり屋」「いろり庵きらくそば」「ベックスコーヒーショップ」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、「From AQUA」などの飲料商品開発や自動販売機事業を行うウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。