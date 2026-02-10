なぜ、その動画は売上に繋がらないのか？きれいな映像よりも「売れる戦略」を。戦略・制作・分析をワンストップで提供する「Promoseas」が小規模事業者の動画活用を変革

株式会社Homiey Company

株式会社HomieyCompany（本社：東京都豊島区、代表取締役：高橋浩一）は、小規模事業者に特化した動画マーケティングサービス「Promoseas（プロモシーズ）」を提供しております。 本サービスは、「動画を作ったが成果が出ない」という課題に対し、戦略設計から制作、運用、分析までを一気通貫でサポート。一般的な制作会社の約1/2～1/3のコストで、売上に直結する動画マーケティングを実現します。

詳細・資料請求はこちら： https://promoseas.h-g-h.jp/

背景1：「きれいな動画」を作っても、売上に繋がらない

近年、SNSにおける動画需要の急拡大に伴い、多くの企業が動画制作に取り組んでいます。

しかし、小規模事業者の多くから「動画を制作・公開したけど、思ったような成果が出ない」「再生回数はあるが、問い合わせに繋がらない」といった悲痛な声が上がっています。

その最大の原因は、「戦略の欠如」にあります。美しい映像を作るクリエイティブスキルと、売上を生み出すマーケティング戦略スキルは全くの別物です。

多くの制作会社は「作ること」がゴールになっており、その後の「どう活用し、どう数値を改善するか」という視点が抜け落ちています。

そこで私たちは、制作前の戦略設計から公開後の分析改善までをワンストップで提供し、「作って終わり」の現状を打破するためのサービス「Promoseas」を提供しております。

背景2：大企業との「資本の格差」に挑む。

地方・小規模事業者の“本質的な強さ”を届けるために

「良い商品を持っているのに、知られていないだけで埋もれていく」 代表自身の経験の中で、そのような小規模事業者や地方企業を数多く目の当たりにしてきました。

マーケティング、特に動画活用においては、どうしても「資本力」が物を言います。

大企業であれば、潤沢な予算と過去の経験やデータを投じて、容易に課題を乗り越えられるかもしれません。

しかし、小規模事業者にとって数百万円単位の動画制作費や広告費は、会社の命運を左右するほどの高コストであり、挑戦する前から「諦めざるを得ない」のが現状です。

私たちは、この「資本やノウハウによる格差」を埋めたいと考えています。

Promoseasが徹底的なコスト削減（競合比約1/2～1/3）にこだわる理由は、単なる価格競争ではありません。

「予算の壁」を取り払うことで、素晴らしい技術や想いを持つ事業者が正当に評価されるチャンスを作りたいからです。

私たちのサービスを通じて小規模事業者の収益化を支援することは、ひいてはそれぞれの地域経済の活性化にも繋がると確信しています。

首都圏の店舗から地方企業まで、エリアを問わず「頑張る小規模事業者」が、動画という武器を持って大手企業とも対等に渡り合い、市場を切り拓いていく。

そんな未来を、お客様と共に創り上げていきたいと考えています。

Promoseas（プロモシーズ）の3つの特徴

「戦略設計」×「PDCA改善」で、確実に売上を作る仕組みを提供

制作した動画を納品して終わり。これが従来の一般的な動画制作でした。

一方でPromoseasは「誰に・何を・どう届けるか（WHO-WHAT-HOW）」を定義する戦略設計からスタートします。さらに、公開後は週次のKPI収集と月次レポートによる改善提案を実施。作って終わりの「やりっ放し」にせず、数値に基づいたPDCAを回すことで、投資対効果（ROI）の最大化を追求します。「戦略」と「改善」をセットにすることで、確実に成果へ繋がる導線を構築します。

専門知識不要。動画・SNS・LP運用の全てを"丸投げ"頂けます

「動画だけでなく、集客のためのSNSや受け皿となるLPも必要だが、管理しきれない。リソースが無い。」という悩みに、Promoseasはお応え出来ます。

動画マーケティングに必要な全工程をPromoseasでワンストップ代行します。

基本パッケージには「動画制作・LP制作/改善・SNS運用（月4投稿～）」のすべてが含まれており、各業者に個別に依頼する手間がありません。

動画×SNS×LPを統合的に連携させることで、事業者様は本業に集中したまま、本格的なWebマーケティング体制を持つことができます。

圧倒的なコストパフォーマンス（相場の約1/2～1/3）

戦略から運用までを専任チームが伴走しながらも、中間マージンや過剰な機材費を徹底的に排除することで、一般的な動画マーケティング会社の約1/2～1/3という価格設定を実現しました。

「予算の壁」を取り払い、月額18万円(税抜)～という導入しやすい価格帯で、小規模事業者様でも効果を実感できるマーケティング活動を可能にします。

導入実績

導入事例は下記ページにて掲載しております。

リール動画はもちろん、ページ内で実際に操作出来るLPもご用意しております。

URL：https://promoseas.h-g-h.jp/

無料相談・戦略提案を実施中

サービスの本格展開に伴い、現在「動画活用に悩む事業者様」を対象に、無料相談および簡易戦略提案を実施しております。

「現状の動画のどこが悪いのか」「自社ならどのような動画戦略が有効か」など、プロの視点からアドバイスさせていただきます。

＜お申し込み方法＞

下記Webサイトのフォームよりお問い合わせください。

URL：https://promoseas.h-g-h.jp/

サービス概要

サービス名：Promoseas（プロモシーズ）

対象：小規模事業者、多店舗展開企業

価格：基本パッケージ 月額180,000円（税抜）～

サービス内容(基本パッケージ)：

会社概要

- 動画マーケティング戦略設計（WHO-WHAT-HOW分析）- 動画制作・LP制作および改善- SNS運用（月4投稿～）- 効果測定・分析（週次KPI収集、月次レポート、定例レビューMTG）- ご要望に応じてオプションもご用意しております。

会社名：株式会社HomieyCompany

代表者：高橋浩一

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャインシティ60 45F

本プレスリリースに関するお問い合わせ

サービスページのフォームよりお問い合わせください。

