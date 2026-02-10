東京都狛江市教育委員会と「部活動の地域展開に関する包括連携協定」を締結

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、東京都狛江市教育委員会（教育長：柏原 聖子）と、2026年（令和８年）１月20日、「部活動の地域展開に関する包括連携協定」を締結いたしました。

■本協定締結の背景

（左）当社 第１営業部部長 野口 宏之、（右）狛江市教育委員会教育長 柏原 聖子氏

現在、学校現場では少子化の影響により、単独の学校だけでは部活動の維持が困難になるケースが増加しています。これにより、生徒が希望する種目が自校にない、あるいは人数が不足してチームが組めないといった「選択肢の減少」が深刻な課題となっています。

「子どもたちが好きな活動を自由に選び、継続できる環境」が失われつつある現状に加え、専門的な指導者の不足や教員の働き方改革といった課題も重なり、地域全体で子どもたちの活動を支える仕組みづくりが急務となっています。このような課題意識を共有し、子どもたちが安心して多様なスポーツに親しめる環境を整えるため、今回の本協定の締結に至りました。

■本協定の目的

本協定は、当社が持つスポーツ振興の専門性とネットワークを最大限に活用し、狛江市の部活動の地域展開を促進することと、狛江市内の中学校における部活動の持続可能性を高めることを目的としています。 単なる部活動指導員の派遣に留まらず、小・中学生が学校の枠を超えて多様なスポーツに親しめる機会を確保し、子どもたちが将来にわたって心身ともに健やかに成長できる環境を地域一丸となって創出します。

■連携事項と具体的な取り組み（枠組み）

両者は以下の項目において協力し、子どもたちのスポーツ環境の充実を図ります。

・持続可能な部活動運営に向けた、専門指導員の紹介と育成

当社のノウハウを活かし、質の高い指導を行う部活動指導員や技術指導員の候補者を紹介します。

・地域における新たなスポーツ機会の創出

部活動の枠に捉われず、地域全体で子どもたちのスポーツ体験を広げるプログラムを提供します。

■今後の展望

本協定を通じて、狛江市における「部活動の地域展開」のモデルケースを構築します。子どもたちが「やりたいこと」を諦めなくてよい社会を目指し、教育活動とスポーツ振興の両面から地域課題の解決に貢献してまいります。

■会社概要

ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案します」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設など296施設(2025年９月末現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

株式会社ルネサンス

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国２-10-14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年８月13日

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/