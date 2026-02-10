江ノ島電鉄×トモイクによる新サービス『gotogoto（ごとごと）』の実証開始

江ノ島電鉄株式会社

江ノ島電鉄株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：黒田 聡）とトモイク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：竹村 由賀子）は、新サービス『gotogoto（ごとごと）』の実証を2026年２月10日より開始いたします。

『gotogoto（ごとごと）』は、神奈川県が推進する「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」の令和7年度に採択された「えのでん・えがおプロジェクト」の一環として実施するものです。

１．プロジェクト内容

AI相談をはじめ、コミュニティやイベント、地域情報の提供などを通じて、オンライン・オフラインを問わず、子育てにおける地域内の密接なつながりを創出し、江ノ電沿線地域を「育てたくなる沿線」とすることを目指します。

２．gotogoto（ごとごと）の運用開始

今回のプロジェクトの軸となるアプリ『gotogoto(ごとごと)』を、2026年２月10日より実証実験として、一部運用を開始いたします。

本アプリ内では、プロジェクト独自のアバターである「AI江野島（えのしま）さん」に、子育てをはじめとした悩みを気軽に相談できます。

さらに、沿線住民限定のコミュニティや、その時に思ったこと・感じたことを気軽に投稿できる場を提供したり、子育てに関連した情報など、人と人が“つながる”サービスを提供したりする予定です。

なお、本アプリは無料でご利用いただけます。

・gotogotoの詳細はこちら

https://lp.gotogoto.jp

３．イベントの開催について

2026年2月28日（土）、江の島サムエル・コッキング苑内の「UMIYAMA DO」・「UMIAYAMA GALLERY」にて、「AI江野島さん」の体験イベントをはじめ、江ノ電のこれまでの子育て関連の取組等をご紹介するイベントを開催予定です。

詳細は、江ノ島電鉄公式ホームページにて、追ってお知らせいたします。

https://www.enoden.co.jp/

４．ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）とは

神奈川県内に拠点を持つ大企業等とベンチャー企業による連携プロジェクトを創出するとともに、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業等・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等が参画する協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を運営する取組みです。