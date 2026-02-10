小田原駅なら「世界」と話せる。ー不登校の小５少年が挑む英語×地元PRの1日ー

株式会社NIJIN

不登校のオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」（運営：株式会社NIJIN 代表取締役：星野達郎）に通う小学5年生の児童が、自ら企画した英語実践プロジェクト「世界の人と駅前トーク in 小田原」を、2026年2月17日（火）に小田原駅前で実施します。

本企画は、英語を「勉強するもの」ではなく「使うもの」として捉え、子ども自身の願いから生まれた学びを、社会の中で実践する取り組みです。

英語を頑張る理由は「海外で人と話したい」

企画を考えたのは、NIJINアカデミーに通う小学5年生の いーさん。

彼が英語学習に力を入れている理由は、「アメリカのカリフォルニアディズニーに行き、現地で英語を使ってコミュニケーションを取りたい」という強い憧れです。

自宅での英語学習に加え、2024年12月には1か月間の英語集中講座「グローバルクラス」に参加。英語力向上に継続して取り組んできました。

しかし、日本で生活する中で、英語を実際に使う機会は多くありません。

「それなら、自分でつくればいい」――そう考えた彼が着目したのが、「小田原駅には外国人が多い」という身近な気づきでした。

駅前で外国人に話しかけ、小田原の魅力を英語で伝える

「世界の人と駅前トーク in 小田原」では、外国人観光客や在住者に英語で話しかけ、簡単なインタビューを行います。

特徴は、質問をするだけでなく、

小田原のおすすめスポットを英語で紹介すること。

授業として進めてきた、11月からのプロジェクト

この企画は、思いつきではありません。2025年11月から、授業の一環として準備を重ねてきました。

第1段階：全校HRで企画を発表し、

「何を聞くか」「どう話しかけるか」「おすすめの場所は何か」を整理

第2段階：それらを英語でどう表現するかを授業で検討

第3段階：本番を想定した英語でのインタビュー練習

2月17日の実施は、これまでの学びの集大成となります。

名刺を渡し、交流を“続けていく”挑戦

当日はインタビューだけでなく、名刺を渡すことにも挑戦します。

「今回だけで終わらせず、また会いたい」

「これからもつながっていきたい」

そんな思いを形にし、英語を通じた継続的な交流を目指します。

また、いーさんはこの取り組みを

小田原だけでなく、NIJINアカデミーの生徒がいるさまざまな地域で広げていきたいと考えています。

子どもが自分の学びをつくり、社会に出ていく

本企画は、「学びを自分で考え、アウトプットする」というNIJINアカデミーの教育観を体現する取り組みです。

地元のために、地元の少年が英語を使って挑戦する姿は、不登校の子どもたちの学びの可能性を社会に示す一例となります。

実施概要

イベント名：世界の人と駅前トーク in 小田原

実施日：2026年2月17日（火）

場所：小田原駅前

企画者：NIJINアカデミー 小学5年生 いーさん

主催：不登校のオルタナティブスクール NIJINアカデミー

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約650名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年1月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy(https://www.nijin.co.jp/academy)

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/(https://www.nijin.co.jp/)

報道関係者お問い合わせ先

〒135-0006 東京都江東区常盤二丁目5番5号

株式会社NIJIN NIJINアカデミー

広報担当：松本真実

企画担当：久保田未奈子

Tel：090-8631-4859

Mail：mami.matsumoto@nijin.co.jp

学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy