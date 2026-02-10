月間3,000万人が利用する商品比較サービス「マイベスト」3月4日(水)「MarkeZine Day 2026 Spring」に登壇～AI時代の比較検討プロセス理解の重要性をヴァリューズ社と徹底解説～

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、株式会社 翔泳社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：臼井 かおる、以下：翔泳社）が2026年3月3日（火）・4日（水）の2日間にわたり開催する「MarkeZine Day 2026 Spring」において、株式会社ヴァリューズと共同でセミナーに登壇いたします。

- 「マイベスト＆ヴァリューズ社」登壇セミナー概要詳細・申し込みURL：https://event.shoeisha.jp/mzday/20260303/session/6681(https://event.shoeisha.jp/mzday/20260303/session/6681)

Cookie規制の強化や広告媒体の高度化・複雑化により、企業のマーケティング活動において「消費者をどのように理解し施策を立案していくか」は、年々難易度を増しています。

お取り組みをさせていただいているメーカー・小売企業様からも、「比較検討の実態が見えづらくなっている」「ユーザーの意思決定プロセスが把握しきれない」といった声が多く寄せられています。

そこで本セミナーでは、商品データベースとユーザー情報を持つマイベストと、Web行動ログデータを保有するヴァリューズ社が共同で実施した分析結果をもとに、AI時代における消費者の比較検討プロセスの実態を紐解きます。商品比較サービスの利用実態や、消費者がどのタイミングで・どの情報を重視して意思決定を行っているのかを明らかにするとともに、これからのマーケティング施策立案において不可欠となる「比較検討プロセス理解」の重要性と、その分析手法について解説します。

＜詳細＞

・テーマ ：AI時代の商品比較サービスの利用実態

・日程 ：2026年3月4日（水）11時55分～12時25分

・開催場所：JPタワー ホール＆カンファレンス A会場

- 登壇者

株式会社ヴァリューズ マーケティングコンサルタント マネジャー 水野 夏菜様

新卒でヴァリューズに入社。マーケティングコンサルタントとして、大手消費財メーカーを中心に、数々の業界のマーケティングを支援。ヴァリューズが保有する消費者行動データを用いた市場調査や消費者調査による課題解決に携わり、4期連続でMVPを獲得。

株式会社マイベスト 執行役員CRO 兼 クライアントサクセス部長

兼 メディア事業部長 土橋 崇之

2008年にバリューコマース(株)に入社。EC・通信・旅行・金融など多くの業界のマーケティング支援を行い、営業部長として組織管理にも従事。2022年2月より株式会社マイベストに入社。現在はクライアントサクセス部長兼メディア事業部長として、広告効果の最適化とメディア事業の成長を牽引している。

株式会社マイベスト 経営企画部データサイエンスチーム マネージャー

2012年東京大学大学院理学系研究科天文学専攻卒業後、データサイエンティストとしてヘルスケア、メディア、小売、人材等の様々な事業領域におけるビッグデータ分析、レコメンドシステム開発、及びデータ活用の推進に従事。マイベストのデータサイエンスチーム立ち上げにあたり、2024年8月に参画。

- 「MarkeZine Day 2026 Spring」とは詳細：https://event.shoeisha.jp/mzday(https://event.shoeisha.jp/mzday)

イベントテーマは「Adapt＆Advance」。テクノロジーと市場の変革が加速度的に進む現代。目の前の複雑化する環境や条件に「Adapt（適応）」し、さらに「Advance（前進）」していくために、業界の最前線＆各社のチャレンジングな取り組みを学べるイベントです。

＜開催概要＞

・日程 ：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始／18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始／18:00最終受付）

懇親会（参加無料・抽選制） 18:30～20:00予定

・会場 ：JPタワー ホール＆カンファレンス

・主催 ：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

・参加費：無料（事前登録制）

- 株式会社ヴァリューズ

マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。250万人規模の一般インターネットユーザーの行動ログとデモグラフィック（属性）情報を有するビッグデータ基盤を自社構築し、各種分析サービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。

・所在地 ：東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー 5F

・代表者 ：代表取締役社長 辻本 秀幸

・事業内容 ：経営に関するコンサルティング及び成長支援事業

インターネット行動ログ分析事業 (ビッグデータ解析事業）

IT先端技術を駆使した”売れる仕組み”構築事業

・創業 ：2009年9月30日

・URL ：https://www.valuesccg.com/

- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、“最高の選択体験”を実現し“世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/

- 商品比較サービス「マイベスト」

「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。

・マイベスト公式サイト：https://my-best.com/

・マイべマガジン：https://my-best.com/magazine

・マイベスト公式X：https://x.com/mybestcom

・マイベスト公式Instagram：https://www.instagram.com/mybestcom/

・マイベスト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mybest_com

・マイベスト公式YouTube：https://www.youtube.com/@mybest2760

・マイベストアプリ：https://mybest.go.link/heG0k

・マイベストLINEアカウントメディア：https://line.me/R/ti/p/%40oa-mybest