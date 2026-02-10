2026年2月26日（木）ウェビナー開催のお知らせ『amana creators talk　FEATURED ARTIST LIVE【vol.2 Photographer 加藤雄也】』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年2月26日（木）、『amana creators talk FEATURED ARTIST LIVE【vol.2 Photographer 加藤雄也】』をテーマにオンラインセミナーを開催します。

クリエイターの魅力を深く掘り下げて紹介するシリーズ「amana creators talk」。

第2回に登場するのは、「撮るより、つくる」という視点で写真に確かな物語を宿すフォトグラファー・加藤雄也。食やライフスタイルの撮影を軸に、柔らかな光と空気感をまとった表現で、見る人の記憶に残る作品を生み出してきました。単に「美味しそう」を伝えるだけでなく、料理や何気ない食卓のシーンから、人と人の距離や時間の流れまで感じさせるのが加藤の写真の魅力です。

本ウェビナーでは、作品制作に込めた思考や視点、光の捉え方、そして物語のあるビジュアルをつくるために大切にしていることを、じっくりと紐解いていきます。ビジュアル制作に携わる方はもちろん、表現の可能性を広げたい方にとっても、新たな気づきやヒントが得られる機会となるはずです。ぜひご参加ください。

スピーカー

加藤 雄也

株式会社アマナ／フォトグラファー

1990年生まれ。2013年アマナ入社。フード、ライフスタイルの分野を中心に活動。柔らかい光の美しさを捉えた生活や風景の描写を得意とする。

竹永 将二郎

株式会社アマナ／プロデューサー

1990年東京都生まれ。アパレル系専門商社と総合映像プロダクションで営業職を経験したのち、2020年にアマナへ入社。入社後はグラフィック撮影のプロデュースを中心に活動。企業の広告キャンペーン制作やWeb・SNS用のコンテンツ制作、商品パッケージの制作など、ジャンルを問わず幅広くコンテンツの企画・制作を担当している。クライアントのニーズに応じた効果的なビジュアルコンテンツの制作を得意とし、柔軟なアイデアと斬新な視点を提供している。

このような方にオススメです- ビジュアル表現の幅を広げたい方- ビジュアルの力でビジネス課題を解決したい方- クリエイティブパートナーを求めている方

開催概要

日時：2026年2月26日（木） 12:00～12:30

定員：100名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/46wIwDm

問い合わせ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail：eventpro@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 15,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430名 ※2025年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/