『CALPIS濃いめ』2月24日発売

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、『CALPIS濃いめ』を2月24日から発売します。

『CALPIS濃いめ』は「カルピスウォーター」比で約1.8倍の乳成分量を配合し、濃いめの味わいと爽やかさを両立した「カルピス」です。2回の発酵で製造される「カルピス」独自の芳醇な味わいと香りは、二次発酵によって生まれます。100年以上受け継いできた乳酸菌と酵母による発酵という自然製法に加え、二次発酵乳の爽やかな香りをより感じられる「芳醇濃香製法」を新たに採用しました。

パッケージは、濃紺の背景にグラスの画像を大きく配置し「カルピス」の“濃さ”を視覚的に訴求しています。凍らせてもおいしく飲める商品設計で、熱中症対策（食塩相当量0.12g/100ml）にも適しています。

「カルピス」ブランドは、「人と時をつなぐ“甘ずっぱいおいしさの体験と記憶”が、一人ひとりの心とカラダをすこやかにして、『ピースな世の中』を広げていく」をテーマに掲げ、今後も商品やコミュニケーションを通して発信し、子どもから大人まですべての人の笑顔とすこやかな生活に貢献していきます。

【商品概要】

商品名：CALPIS濃いめ

容器・容量：PET490ml

希望小売価格：200円(税別)、216円(税込)

品目：乳性飲料

発売日：2月24日

発売地域：全国

「カルピス」「CALPIS」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。