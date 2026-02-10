「旅せよ平日！JR東日本たびキュン(ハート)早割パス」（キュン(ハート)パス）特典対象店舗のご案内
JR東日本東北総合サービス株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：弭間 俊則、以下「LiViT」）は、有効期間内の「キュン(ハート)パス」をお持ちのお客さまへ東北各駅で様々なおトクな特典や割引サービスを提供いたします。「キュン(ハート)パス」と「キュン(ハート)パス特典」を利用して、東北の旅をお楽しみください！
※「キュン(ハート)パス」の詳細はこちら https://www.jreast.co.jp/heijitsutabi/kyunpass/
※LiViT(リビット)は、Live（暮らし）＋Visit（訪れる）＋TOHOKU（東北）からなる当社の愛称です。
【青森県】特典対象店舗・特典内容
【秋田県】特典対象店舗・特典内容
【岩手県】特典対象店舗・特典内容
【宮城県（仙台駅除く）】特典対象店舗・特典内容
【仙台駅1F】特典対象店舗・特典内容・フロアマップ
【仙台駅2F】特典対象店舗・特典内容・フロアマップ
【仙台駅3F】特典対象店舗・特典内容
【山形県】特典対象店舗・特典内容
【福島県】特典対象店舗・特典内容
ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社
所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01
代表取締役社長：弭間 俊則
事業内容：
（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営
（２）駅ビルの開発及び管理運営
（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託
（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営
（５）広告業、広告代理店業及び印刷業
（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営
（７）駐車場の経営
（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理
HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/
東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：
https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)
※写真・イラストは全てイメージです
