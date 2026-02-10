愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈しました

愛知県信用農業協同組合連合会

ＪＡ愛知信連（愛知県信用農業協同組合連合会 代表理事理事長：磯村幹夫）は、社会貢献活動の一環として、佐屋高等学校へ畔草刈り機・刈払機＋アタッチメント・管理機用アタッチメント２種を、渥美農業高等学校へ自走式キャリー動噴・アルミブリッジを寄贈しました。

農機具贈呈式の様子／佐屋高等学校校長 平井直人様（右から２人目）、渥美農業高等学校校長 神谷隆一朗様（右から１人目）、当会経営管理委員会会長 齋藤種治（左から１人目）

この取組みは、愛知県下の農業者の高齢化・減少に伴い農業の担い手が不足するなか、担い手の育成を支援するとともに、県内農業の発展に寄与するため平成３０年度から始めたものです。毎年度、愛知県公立高等学校長会・農業部会が選定した２校へ寄贈しており、これまでに８回実施しています。

当日は、愛知県公立高等学校長会・農業部会関係者および愛知県教育委員会関係者、JA愛知信連の役員、来賓としてJAあいち海部の平野和実組合長、JA愛知みなみの鈴木照彦組合長が出席されました。

■ＪＡ愛知信連における社会貢献活動の取組みについて

農機具贈呈式の様子

ＪＡ愛知信連は「JAバンクあいち」の一員として、資金供給などの金融機能の提供により、農業の振興や地域社会の発展に貢献するとともに、社会福祉などに対する貢献活動を通じて豊かでゆとりある地域社会の実現に向けた取組みを行っています。

各取組みについての詳細については、下記URLよりご覧ください。

https://www.jabank.aichishinren.or.jp/shinren/social.html