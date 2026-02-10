「CAPCOM PUBLISHER SALE」開催中！　Steam Store、App Store、Google Playストアにセールラインアップを追加してアップデート！

株式会社カプコン

現在、各デジタルストアで「CAPCOM PUBLISHER SALE」を開催中！

話題のYear 3追加キャラクター第3弾「アレックス」配信を3月17日（火）に控え注目度上昇中の『ストリートファイター6』ゲーム本編、追加コンテンツがSteam Storeにてお買い得価格でセール中！

またApp Store、Google Playストアでは、サバイバルホラーゲームの金字塔「バイオハザード」シリーズや人気モバイルゲームの数々がお求めやすい価格で販売中！

興味があってもまだ未体験だったゲームをお得に手に入れるチャンス！

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページでチェック！

CAPCOM PUBLISHER SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■Steam Store

2026年2月24日（火）2:59まで

Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：2,495円（税込）

Steam『ストリートファイター6 - Year 1 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

通常価格：3,000円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：1,950円（税込）

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 1 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

通常価格：5,000円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：3,250円（税込）

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 2 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

通常価格：3,000円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：2,400円（税込）

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

Steam『ストリートファイター6 - Year 2 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

通常価格：5,000円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：4,000円（税込）

※『ストリートファイター6』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（有料）が必要です。

■App Store / Google Play ストア

2026年2月17日（火）23:59まで

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【74%OFF!!】：2,000円（税込）

・iPhone / iPad / Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184

『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：990円（税込）

・iPhone / iPad

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village/id6450981229

・Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-village-for-mac/id1640626745

『バイオハザード7 レジデント イービル』（ゲーム本編）

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【59%OFF!!】：800円（税込）

・iPhone / iPad / Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-7-resident-evil/id1640628954

『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：990円（税込）

・iPhone / iPad / Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-2/id1640632223

『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）

・iPhone / iPad / Mac

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-3/id1640629849

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,500円（税込）

セール価格【43%OFF!!】：1,990円（税込）

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja)

『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）

・iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【86%OFF!!】：390円（税込）

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）

通常価格：800円（税込）

セール価格【81%OFF!!】：150円（税込）

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402

・Android

ダウンロード無料（アプリ内課金）

アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※全てのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページでご確認ください。

(C)CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。