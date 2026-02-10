仙台市の「アルーク・ウゴーク月間 第2弾」に「デジタル健康手帳」を提供

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

NECソリューションイノベータは、宮城県仙台市の「アルーク・ウゴーク月間 第2弾(注)」において、スマートフォンアプリ「デジタル健康手帳」を、2月10日から3月31日まで提供します。

本アプリの提供により、アプリを活用した健康づくりの普及促進に仙台市とともに取り組んでいきます。

【背景】

仙台市は、メタボリックシンドローム該当者・予備群が多い状況が続き、その改善に向け、市民一人ひとりが自身の健康状態に関心を持ち、ライフスタイル等に合わせて楽しく継続できる健康づくりが必要となっています。

このような状況を受け、NECソリューションイノベータは、歩数の通知やAIによる分析を通じて将来の健康状態を可視化するアプリ「デジタル健康手帳」を提供し、市民一人ひとりの健康意識の向上や行動変容のきっかけづくりを支援します。

【本キャンペーンにおける「デジタル健康手帳」活用の概要】

1. 一日の歩数を可視化し、目標をサポートするプッシュ通知を配信

スマートフォンに記録された歩数データを自動で取得し、一日の歩数を可視化します。

さらに、本キャンペーン期間中に、市内の小売店等で使用できる地域通貨が当たる抽選への参加条件「一日6,000歩」の達成を後押しするプッシュ通知を配信し、日常の活動量の基本である歩行の継続をサポートします。

プッシュ通知・歩数の記録のイメージ

2. 健康に関する情報を一元管理し、健康状態を可視化

市民本人の同意のもと、マイナポータルとの連携により、診療履歴・薬の処方履歴・健診結果・予防接種・医療費などの情報を取得し、アプリに記録します。また、体重や体温、血圧などの日常の健康状態を自身で記録できるほか、スマートフォンからも自動で取得し記録することができます。

これらのデータをライフログとして健康状態の変化を継続的に可視化し、日々の健康情報の管理をサポートします。

スマートフォン・マイナポータル連携による情報の自動取得

3. 将来の検査値を予測し、健康意識の改善や行動変容を促進

自身で記録もしくはマイナポータル連携で取得した健診結果をもとに、当社の「NEC 健診結果予測シミュレーション」の技術を活用し、将来の検査値を予測します。具体的には、現状の生活を続けた場合の今後3年間の検査値、生活習慣を見直した場合の検査値、および生活改善に向けたアドバイスを表示します。

本予測によって将来の健康状態を可視化することで、一人ひとりの行動変容を促し、健康づくりへの取り組みを後押しします。

シミュレーション・アドバイスの利用イメージ

キャンペーン期間終了後は、アプリの利用前と比較した健康状態・日頃の行動・意識の変化について利用者アンケートを実施し、効果検証を行います。

NECソリューションイノベータは今後も、健康寿命の延伸と一人ひとりのQOL(生活の質)向上を目指し、最新技術を用いたスマートヘルスケアサービスを進化させ、社会に貢献していきます。

以上

(注) 「アルーク・ウゴーク月間 第2弾」：

URL： https://aru-kuworksendai.jp/aru-ku_ugo-ku/

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※「デジタル健康手帳」と「NEC 健診結果予測シミュレーション」は、疾病の診断、治療、予防を行うものではありません。

＜「デジタル健康手帳」について＞

URL：https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/healthcare-book/

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

NECソリューションイノベータ デジタルヘルスケア・未来都市統括部

E-Mail：phr_sendai@nes.jp.nec.com