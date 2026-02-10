ライフログテクノロジー株式会社

ライフログテクノロジー株式会社（代表取締役：棚橋 繁行、以下 ライフログテクノロジー）、NTT東日本株式会社 宮城事業部（執行役員宮城事業部長：須藤 博史、 以下 NTT東日本）、大和電設工業株式会社(代表取締役社長：櫻田 孝喜、以下 大和電設工業)は、健康管理アプリ「カロミル」を活用し、仙台市における健康づくり事業（以下、本事業）に取り組みます。

仙台市「アルーク・ウゴーク月間 第２弾」事業については下記特設サイトをご確認ください。

（ＵＲＬ）https://aru-kuworksendai.jp/aru-ku_ugo-ku/

1.事業内容

（１）アルーク・ウゴーク月間 第２弾キャンペーンの開催

１.期間 2026年2月10日（火）～3月31日（火）

２.内容

- 期間中、「カロミル」で歩数や食事など記録することで、独自のAI技術を活用した3ケ月後の体重予測やパーソナライズされたアドバイスをチャット形式でフィードバック- 食事記録を継続した方には、カロミルの記録データに基づく食事診断レポートを提供（上限50名まで。条件詳細はアプリ上で通知予定）

（２）アルーク・ウゴークＳＰＥＣＩＡＬ ＤＡＹの開催

１.日時 2026年3月1日（日）10:00～16:00

２.場所 イオンモール仙台上杉 ４階 ＫＡＭＩＳＵＧＩ ＯＮＥ ＰＡＲＫ

３.イベント内容

- アルーク・ウゴーク月間 第２弾参画企業等によるアプリの便利な使い方を気軽に相談できるブースや体組成計を使った健康測定会を開催- さらに、こどもから大人までみんなで楽しめるストレッチ教室や食事と密接にかかわる肌の状態を可視化する「肌診断コーナー」など、気軽にヘルスケアに取り組めるコンテンツが盛りだくさん

2.各社の役割

１.NTT東日本

- 本プロジェクトの企画、実行、プロジェクトマネジメント- 健康管理アプリ「カロミル」の利用促進施策の企画、実行

２.大和電設工業

- 健康管理アプリ「カロミル」の構築・運用

３.ライフログテクノロジー

- 健康管理アプリ「カロミル」の開発・提供

3.今後の展望

本事業の知見を踏まえ、仙台市民の皆様が気軽に楽しく使える健康管理の基盤を提供することで、データドリブンな健康増進に寄与してまいります。

