【静岡県】自動車産業向け生成AI等活用実証事業 成果発表会を開催

静岡県

静岡県では、生成AI等のデジタル技術を次世代自動車の設計・開発・製造の現場で実証し、活用モデルを広く普及させることを目的に、実証事業を実施しています。


このたび、実証の成果や得られた知見を広く共有し、自社での導入・活用検討に資する情報を発信するため、「自動車産業向け生成AI等活用実証事業 成果発表会」を開催します。


本発表会では、実証に取り組んだ企業による具体的な成果報告やAIテック企業による製造業における生成AIの活用事例をご紹介します。また、生成AIの活用にあたり、実践的なヒントを得られるプログラムとなっております。


生成AI活用に関心のある企業や自動車産業をはじめとした製造業の皆様にとって、有益な機会となる内容です。


下記のとおり成果発表会を開催しますので、是非御参加ください（参加費無料）。




■概要

日　時　　2026年2月25日（水）13時30分～16時00分（受付　13時開始）


場　所　　アクトシティ浜松　コングレスセンター　41会議室（浜松市中央区板屋町111-1）


定　員　　１００名


参加費　　無料


対象者　　自動車関連企業 等（どなたでも参加可能）


主　催　　静岡県


■主な内容

　１．成果発表


　「設計・検図補助、承認業務　AIサポートシステム構築」株式会社スズキ部品製造


　「潜在空間を活用した3D形状の生成技術」ヤマハモーターエンジニアリング株式会社


　２．事例紹介


　・製造業向け生成AI等活用事例紹介


　　AIONA株式会社、アイクリスタル株式会社、


　　株式会社アストライアーソフトウエア、Airion株式会社　（五十音順）


■申込みはこちらから

　https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/shuseki/1025848.html


■お問い合わせ先

静岡県経済産業部産業革新局新産業集積課


tell：054-221-2985　email：trc@pref.shizuoka.lg.jp