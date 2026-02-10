無料公開講座「豊臣兄弟を支えた功労者・丹羽長秀 ～美濃、近江、越前から辿る生涯～《岐阜県・滋賀県・福井県共催講座》」を明治大学リバティアカデミーが2月２６日(木)に開催

学校法人明治大学

明治大学の生涯学習機関「明治大学リバティアカデミー」は、2月26日（木）に公開講座「豊臣兄弟を支えた功労者・丹羽長秀 ～美濃、近江、越前から辿る生涯～《岐阜県・滋賀県・福井県共催講座》」を駿河台キャンパスで対面およびオンラインで開催します。事前予約制で、参加費は無料です。

■講座概要

明治大学の創立者の一人である矢代操氏が鯖江藩出身であることから、明治大学リバティアカデミーでは毎年、歴史や大河ドラマと福井とのゆかりなどをテーマに、福井県との連携講座を開催しています。

今回は福井県・岐阜県・滋賀県の３県との共催講座として、現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」に焦点を当て、戦国時代における３県のゆかりの地や歴史的背景を紹介します。あわせて本講座では３県と深い関わりを持つ戦国武将・丹羽長秀を取り上げます。丹羽長秀は軍事面・実務面の双方に優れた人物として知られ、美濃攻めや安土城築城で活躍しました。佐和山城主を務めた後、柴田勝家没後の越前北庄に入部し、越前の地でその生涯を終えました。本講座ではこうした丹羽長秀の足跡をたどりながら、その魅力をご紹介します。

無料公開講座 「大河ドラマを見るのが１００倍楽しくなる講座！豊臣兄弟を支えた功労者・丹羽長秀 ～美濃、近江、越前から辿る生涯～《岐阜県・滋賀県・福井県共催講座》」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119558/table/314_1_94f908c3972393d39e6c62c8491cfcf3.jpg?v=202602100251 ]

明治大学リバティアカデミーとは

明治大学は地域社会に開かれた大学を目指し、本講座のような「社会への知の還元」を目的とした社会連携にも力を入れています。明治大学リバティアカデミーは、生涯学習の拠点として明治大学が整備・運営しているもので、本学教員や外部からお招きした講師による講座を広く一般に公開しています。

（詳細：明治大学リバティアカデミーHP https://academy.meiji.jp/）