【28卒採用／早期始動】対面型採用イベント「JOB HUNT」、2028年卒向け開催決定＆企業予約受付を開始！

株式会社HRteam

株式会社HRteam（東京都渋谷区、代表取締役社長：上原一輝）は、就職活動の早期化に対応し、2028年卒予定の学生を対象とした対面型採用イベント「JOB HUNT for 2028」の開催を決定、参加企業の予約受付を開始いたしました。 オンラインが主流となる中で、あえて「対面」にこだわり、早期からキャリア形成に意欲的な学生と成長企業が、深く相互理解できる場を提供します。

加速する「就活早期化」と28卒の動向

就職活動の早期化は年々加速しており、大学1・2年生の段階からインターンシップやキャリア形成に関心を持つ学生が増えています。 特にこの時期から動き出す28卒学生は、情報感度が高く、将来への成長意欲が旺盛な「ポテンシャル層」である傾向が強いのが特徴です。

「JOB HUNT」では、こうした優秀な学生層と企業様が、選考解禁前の早い段階で接点を持ち、長期的な関係性を築くためのプラットフォームを提供いたします。

「JOB HUNT」の3つの特徴

最速開催日程

資料請求はこちら :https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=jobhunt_28sotsuマッチングイベントについて詳しく知る- 知名度に依存しない「対話型」スタイル「JOB HUNT」最大の特徴は、会社説明会のような一方的なプレゼンではなく、学生と膝を突き合わせて話す「対話」重視のスタイルです。企業の看板ではなく、「人」や「社風」で惹きつけることができるため、BtoB企業や中小・ベンチャー企業であっても、学生の志望度を劇的に高めることが可能です。- 選考接続率40%超の「濃い」マッチング実績独自のマッチングノウハウと、意欲の高い学生の集客により、イベント参加後の選考接続率（2次接触率）は最低40%超を記録しています。「母集団は集まるが、選考に進まない」という歩留まりの課題を解決し、効率的な採用活動を実現します。- 年間5000人・250回開催の圧倒的な経験値年間を通してほぼ毎日イベントを開催し、累計5000人以上の学生と接点を持ってきた運営チームがサポートします。出展に向けた戦略から当日のサポート、参加後のケアまで専任アドバイザーが付き、初めてのイベント出展でも安心してご参加いただけます。イベント見学・出展のご相談はこちら :https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=jobhunt_28sotsu新卒・中途問わず、採用のお悩みはHRteamへ27卒イベントの様子

2026年4月23日(木) 東京都内

2026年5月14日(木) 東京都内

2026年6月4日(木) 東京都内

2026年6月20日(土)大阪府内

その他日程はお問い合わせください。(https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=jobhunt_28sotsu)

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業