「三養ジャパンオフィシャルストア」がQoo10 Awards 2025のカテゴリー賞食品部門を受賞

株式会社三養ジャパン

株式会社三養ジャパン (本社：東京都千代田区)が運営をするECサイト「三養ジャパンオフィシャルストア」(https://www.qoo10.jp/shop/samyangfoods)が、「Qoo10 Awards 2025」にて食品部門のカテゴリー賞を受賞いたしました。同賞は、Qoo10内の食品カテゴリーにおいてお客様満足度や売上において特に活躍したショップに年間優秀賞として贈られます。

Qoo10 Awards 2025：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=209752(https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=209752)

▪「Qoo10 Awards」における受賞歴

- 2025年度「Qoo10 Awards 2025」カテゴリー賞 食品部門

- 2022年度「Qoo10 Awards 2022」カテゴリー賞 食品部門

Qoo10ショップページ：https://www.qoo10.jp/shop/samyangfoods

今回の受賞を記念して、Qoo10［三養ジャパンオフィシャルストア］にて、記念セールの実施をいたします。

▪セール概要

期間：2月10日～2月17日

内容：3,980円以上購入で500円割引クーポン配布

対象商品：全商品

対象サイト：Qoo10 (https://www.qoo10.jp/shop/samyangfoods)

「ブルダック」について

ブルダックとは、韓国語で辛い（ブル）鳥（ダック）という意味です。2012年韓国で旨辛炒め麺としてブルダックというブランドがローンチされ、現在は世界100か国で即席麺、ソース、スナックなど多様なカテゴリーでラインナップを拡大し、GLOBAL SPICYの代表ブランドとして成長を続けています。

「tangle（テングル）」について

tangle（テングル）は、洗練されたパスタの世界と楽しさとトレンド感を演出し、一口ごとに広がる贅沢な味わいで、日常の食事を彩ります。

忙しい日々の中でも、美味しく健康的な生活を支え、高たんぱく&必須栄養素をぎゅっと詰め込み、健康的な食生活をサポートしてくれる、新時代の革命的インスタントパスタです。

「メップ」について

メップは、2023年8月に韓国の三養食品（株）がグローバル向けに発売したブランドであり、韓国を含めアメリカ、中国、タイに続いて、日本での発売となりました。「メップ」は韓国語で「辛い」という意味があります。また、「魅力的」「かっこいい」と意味も含まれており、メップはただ辛いだけではなく、多様な辛さを楽しめるブランドを目指しております。

「HBAF」について

HBAFは Healthy But Awesome Flavors の略で、「健康的でありながら、とびきり美味しい味」を追求するブランドです。

1982年に韓国で設立され、現在は世界25カ国にアーモンドを輸出する韓国最大のナッツブランドへと成長しました。2015年にはシグネチャーフレーバーである「ハニーバターアーモンド」を発売し、その“絶妙な甘じょっぱさがクセになる”味わいで韓国国内において爆発的なヒットを記録。今では世界各国で K-ALMONDを代表するブランドとして確固たる地位を築いています。

また、韓国を代表する観光地・明洞にはフラッグシップストアを展開。さらに大型商業施設内にバフ専門店を構え、ブランド認知度を拡大しています。

