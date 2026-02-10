役立つ知識をたのしく学ぼう！「防災フェスタ in KOMAZAWA」開催

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

「スポーツで創る、東京の未来」をスローガンに、「スポーツフィールド・東京」の牽引役として様々な事業を展開する公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団（渋谷区・千駄ヶ谷）は、2026年3月1日（日）、駒沢オリンピック公園中央広場にて、非常時に役立つ知識をたのしく学ぶことができる「防災フェスタ in KOMAZAWA」を開催します。

当イベントでは、最新のバーチャルリアリティ技術を活用し〈これまでにない臨場感あふれる防災訓練〉を体験できるVR防災体験車や防災トイレ設置体験、制服試着など、防災にまつわる体験プログラムを多数実施いたします。また、防災クイズラリーや防災食・防災グッズ展示販売、ふわふわ遊具も予定しておりますので、子供から大人まで、大切な知識を楽しみながら身につけていただくことができます。さらに、アンケートにお答えいただくと先着順で「オリジナル2WAYバッグ」をプレゼントいたします。

この機会にぜひ、“もしもの時の備え”を見直してみてください。

※最新情報は公式HPで随時お知らせいたします。

また、駒沢オリンピック公園総合運動場の公式Xでも情報を更新します。

●公式HP https://www.tef.or.jp/kopgp/

●公式X @komazawa_park

【イベント概要】

＊日 時：2026年3月1日（日） 10:00～15:00

＊会 場：駒沢オリンピック公園 中央広場

※雨天時は陸上競技場プロムナードおよび屋内球技場にて開催

＊主 催：公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 駒沢オリンピック公園総合運動場

＊共 催：公益財団法人東京都公園協会

＊後 援：世田谷区

公益財団法人世田谷区産業振興公社

世田谷まちなか観光交流協会

＊協 力：玉川消防署

玉川警察署

自衛隊東京地方協力本部世田谷募集案内所

＊料 金：入場無料

＊内 容：

雨天決行となりますが、緊急出動要請があった場合や、プログラムによっては中止・変更となる場合があります。

・自衛隊

車両展示（高機動車）、缶バッチ作成、自衛隊服試着、戦闘糧食展示、パネル展示

・消防

はしご車搭乗体験（参加者抽選型）、VR防災体験車、消火体験（まちかど防災訓練車）、車両展示、

消防PRコーナー（ミニ防火衣、バッテリーカー、キュータ着ぐるみ）、応急救護体験

・警察

車両展示（パトカー、白バイ、警備用車両）、制服試着

・世田谷区玉川総合支所

煙中避難訓練

・東京都公園協会

防災トイレ設置体験

・世田谷区産業振興公社

世田谷マルシェ（世田谷みやげ販売）

・東京都レクリエーション協会

ニュースポーツ見本市（輪投げ、ラダーゲッター、マグネットダーツ等）

・防災安全協会

防災クイズラリー（参加賞あり：先着順）、オリジナルホイッスル製作体験、

防災食・防災グッズ展示販売

・便器にかぶせるトイレ実演

・キッチンカー

・ふわふわ遊具

（公財）東京都スポーツ文化事業団とは

東京都スポーツ文化事業団は、都民の皆様のスポーツの普及・振興を図ることを目的として

設立されている公益財団法人です。

現在、東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館及び東京アクアティクスセンターの4つの都立スポーツ施設の運営を担っており、各施設において様々なスポーツイベントを展開しています。また、東京のスポーツ情報ポータルサイト「SPOPITA」を運営し、都内のスポーツ施設やイベント情報など幅広いコンテンツを発信するとともに、スポーツ国際交流事業、都立スポーツ施設連携促進事業など、東京都と連携した事業も実施しており、都民の皆様のスポーツを通じた豊かな生活を実現するために活動を進めています。

昨年11月に東京で開催された「東京2025デフリンピック」では、大会の準備・運営業務を担当しました。

今後も東京都のスポーツ行政の中核を担う団体として、「スポーツで創る、東京の未来」をスローガンに、スポーツが日常に溶け込んだ「スポーツフィールド・東京」の実現を目指し、誰もがスポーツに親しむことができる環境の整備や効果的なスポーツムーブメントの醸成に努めてまいります。

