役立つ知識をたのしく学ぼう！「防災フェスタ in KOMAZAWA」開催

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団



　「スポーツで創る、東京の未来」をスローガンに、「スポーツフィールド・東京」の牽引役として様々な事業を展開する公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団（渋谷区・千駄ヶ谷）は、2026年3月1日（日）、駒沢オリンピック公園中央広場にて、非常時に役立つ知識をたのしく学ぶことができる「防災フェスタ in KOMAZAWA」を開催します。


　当イベントでは、最新のバーチャルリアリティ技術を活用し〈これまでにない臨場感あふれる防災訓練〉を体験できるVR防災体験車や防災トイレ設置体験、制服試着など、防災にまつわる体験プログラムを多数実施いたします。また、防災クイズラリーや防災食・防災グッズ展示販売、ふわふわ遊具も予定しておりますので、子供から大人まで、大切な知識を楽しみながら身につけていただくことができます。さらに、アンケートにお答えいただくと先着順で「オリジナル2WAYバッグ」をプレゼントいたします。


　この機会にぜひ、“もしもの時の備え”を見直してみてください。



※最新情報は公式HPで随時お知らせいたします。


　また、駒沢オリンピック公園総合運動場の公式Xでも情報を更新します。


　●公式HP　　https://www.tef.or.jp/kopgp/


　●公式X　　 @komazawa_park




【イベント概要】




＊日　　時：2026年3月1日（日） 10:00～15:00


＊会　　場：駒沢オリンピック公園　中央広場


　　　　　　※雨天時は陸上競技場プロムナードおよび屋内球技場にて開催


＊主　　催：公益財団法人東京都スポーツ文化事業団　駒沢オリンピック公園総合運動場


＊共　　催：公益財団法人東京都公園協会


＊後　　援：世田谷区


　　　　　　公益財団法人世田谷区産業振興公社


　　　　　　世田谷まちなか観光交流協会


＊協　　力：玉川消防署


　　　　　　玉川警察署


　　　　　　自衛隊東京地方協力本部世田谷募集案内所


＊料　　金：入場無料


＊内　　容：


雨天決行となりますが、緊急出動要請があった場合や、プログラムによっては中止・変更となる場合があります。


・自衛隊


　車両展示（高機動車）、缶バッチ作成、自衛隊服試着、戦闘糧食展示、パネル展示


・消防


　はしご車搭乗体験（参加者抽選型）、VR防災体験車、消火体験（まちかど防災訓練車）、車両展示、


　消防PRコーナー（ミニ防火衣、バッテリーカー、キュータ着ぐるみ）、応急救護体験


・警察


　車両展示（パトカー、白バイ、警備用車両）、制服試着


・世田谷区玉川総合支所


　煙中避難訓練


・東京都公園協会


　防災トイレ設置体験


・世田谷区産業振興公社


　世田谷マルシェ（世田谷みやげ販売）


・東京都レクリエーション協会


　ニュースポーツ見本市（輪投げ、ラダーゲッター、マグネットダーツ等）


・防災安全協会


　防災クイズラリー（参加賞あり：先着順）、オリジナルホイッスル製作体験、


　防災食・防災グッズ展示販売


・便器にかぶせるトイレ実演


・キッチンカー


・ふわふわ遊具


（公財）東京都スポーツ文化事業団とは


東京都スポーツ文化事業団は、都民の皆様のスポーツの普及・振興を図ることを目的として
設立されている公益財団法人です。


現在、東京体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場、東京武道館及び東京アクアティクスセンターの4つの都立スポーツ施設の運営を担っており、各施設において様々なスポーツイベントを展開しています。また、東京のスポーツ情報ポータルサイト「SPOPITA」を運営し、都内のスポーツ施設やイベント情報など幅広いコンテンツを発信するとともに、スポーツ国際交流事業、都立スポーツ施設連携促進事業など、東京都と連携した事業も実施しており、都民の皆様のスポーツを通じた豊かな生活を実現するために活動を進めています。


昨年11月に東京で開催された「東京2025デフリンピック」では、大会の準備・運営業務を担当しました。


今後も東京都のスポーツ行政の中核を担う団体として、「スポーツで創る、東京の未来」をスローガンに、スポーツが日常に溶け込んだ「スポーツフィールド・東京」の実現を目指し、誰もがスポーツに親しむことができる環境の整備や効果的なスポーツムーブメントの醸成に努めてまいります。


