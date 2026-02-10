fundnote株式会社、「Tokyo Asset Management Forum」にて「EM Showcase 2026」に選出

fundnote株式会社

独立系運用会社のfundnote株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：渡辺 克真、以下「当社」）は、2026年2月5日（木）に日本橋・兜町で開催された「Tokyo Asset Management Forum」において、国内外の機関投資家に対し紹介される注目すべき運用会社リスト「EM Showcase 2026」に選出・公表されましたことをお知らせいたします。



■EMP（Emerging Managers Program）および EM Showcase について

EMP（Emerging Managers Program）は、新興資産運用業者（Emerging Managers）への運用資金拠出を促進することを目的としたプログラムです。α（超過収益）の創出や将来的なキャパシティの確保を目的に、諸外国においても広く導入・活用されています。

FinCity.Tokyo（一般社団法人東京国際金融機構）においても、東京都による東京版EMPファンドの策定以来、セミナーや事例調査などを通じて、同プログラムの実用化に向けた取り組みが進められています。

今回、当社が選出された「EM Showcase」は、国内外の機関投資家に対し、特に注目すべきEmerging Managersの認知向上を目的として、選定された運用会社を紹介する取り組みです。

EM Showcase 2026の公表について詳細はこちら：https://fincity.tokyo/activities/3324/

■ fundnote株式会社の選定理由

当社は2021年8月に設立された独立系資産運用会社です。絶対リターン型のアクティブファンドを展開する直販型のファンドプラットフォームを運営しており、「運用者の顔や人柄、投資哲学が見える」ブティック型の運用商品を提供しております。



今回評価対象となった当社の旗艦ファンドでは、取締役CIOである川合 直也がファンドマネージャーを務め、「IPOクロスオーバー戦略」を中核に据えたアクティブ運用を行っております。国内上場後5年以内の中小型株と、未上場株（N-2期）の銘柄の双方を投資対象とし、企業の成長ステージを連続的に捉える独自の運用スタイルです。

「EM Showcase 2026」においては、以下の2点が主な評価ポイントとなり、この度の選出に至りました。

1. 「死の谷」問題への解決策

IPO直後にベンチャーキャピタル（VC）等の支援が途切れ、成長資金の確保が難しくなる、いわゆる「死の谷」問題に対し、クロスオーバー投資が有効な解決策となり得ること。

2. 独自の投資機会の創出

アナリストのカバレッジが少なく、市場での適正な評価が得られていない中小型株を積極的にリサーチし、投資機会として捉えている点。

■ 今後の展望

fundnote株式会社は、今回選定されたIPOクロスオーバー戦略を通じて、日本の成長企業と資本を適切に結びつける役割を果たしてまいります。また、アクティブファンドのプラットフォームとして、個人投資家・機関投資家双方にとって、透明性が高く、真に信頼される資産運用サービスの提供を目指してまいります。

■ 会社概要

社名：fundnote株式会社

住所：東京都港区芝5丁目29-20 クロスオフィス三田

HP ：https://www.fundnote.co.jp/

事業内容：投資運用業・第二種金融商品取引業・適格機関投資家等特例業務

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3413号

加入協会：一般社団法人投資信託協会

※投資信託は基準価額の変動などにより元本割れのリスクがあります。各ファンドの手数料（信託報酬・信託財産留保額・実績報酬など）やリスクは異なりますので、必ず目論見書・契約締結前交付書面等をご確認のうえご投資ください。

投資信託に係る費用とリスクの詳細はこちら

https://fundnote.co.jp/risk/



