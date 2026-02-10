春の訪れを、味わう。「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」「MORIZO SPECIAL いちごみるく」が登場。

トヨタPR事務局秀月堂監修かき氷さくらミルク：1,500円（税込）MORIZO SPECIAL いちごみるく：1,500円（税込）

東京ミッドタウン日比谷1Fにある和スイーツと日本各地の魅力を楽しむカフェラウンジ「LEXUS MEETS...」は、春の定番としてご好評いただいている期間限定メニュー「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」、「MORIZO SPECIAL いちごみるく」を2月20日（金）より提供いたします。

愛知県蒲郡（がまごおり）で長年愛される甘味処「秀月堂」監修のかき氷は、「LEXUS MEETS...」のシグネチャーメニューの一つ。繊細な口どけ感が楽しめるふわふわの氷と、素材そのものを感じられるこだわりのシロップが特徴です。今回ご提供する「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」は、さくらの優雅な香りとミルクのまろやかな甘みに、塩漬けされたさくらの塩味がアクセントとなった、春の訪れを感じる一杯。目にも鮮やかな彩りと、この季節ならではの繊細な味わいを、ぜひお楽しみください。

また、モリゾウこと会長の豊田章男が愛飲する、季節のフルーツを贅沢に使用したこだわりのドリンクには「MORIZO SPECIAL いちごみるく」が登場。旬を迎えたいちご本来の甘さに、ミルクが優しく混ざり合う、素材の味を最大限に活かした特別な一杯です。フレッシュな果肉感と、口いっぱいに広がる春の香りが、心華やぐひとときをお届けいたします。

日比谷からその先に広がる様々な道へ。

「LEXUS MEETS...」でのゆたかな時間をお楽しみください。

店舗概要

店舗名称：LEXUS MEETS... （読み方：レクサス ミーツ）

住所：100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 1階

営業時間：11:00-22:00（FOOD L.O. 21:00 / DRINK L.O. 21:30）

TEL：03-6273-3225

HP：https://global.toyota/info/lexusmeets/

（ネット予約 https://www.tablecheck.com/ja/lexus-meets/reserve/message）

Instagram：https://www.instagram.com/lexusmeets