春の訪れを、味わう。「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」「MORIZO SPECIAL いちごみるく」が登場。
秀月堂監修かき氷さくらミルク：1,500円（税込）
MORIZO SPECIAL いちごみるく：1,500円（税込）
東京ミッドタウン日比谷1Fにある和スイーツと日本各地の魅力を楽しむカフェラウンジ「LEXUS MEETS...」は、春の定番としてご好評いただいている期間限定メニュー「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」、「MORIZO SPECIAL いちごみるく」を2月20日（金）より提供いたします。
愛知県蒲郡（がまごおり）で長年愛される甘味処「秀月堂」監修のかき氷は、「LEXUS MEETS...」のシグネチャーメニューの一つ。繊細な口どけ感が楽しめるふわふわの氷と、素材そのものを感じられるこだわりのシロップが特徴です。今回ご提供する「秀月堂監修 かき氷 さくらミルク」は、さくらの優雅な香りとミルクのまろやかな甘みに、塩漬けされたさくらの塩味がアクセントとなった、春の訪れを感じる一杯。目にも鮮やかな彩りと、この季節ならではの繊細な味わいを、ぜひお楽しみください。
また、モリゾウこと会長の豊田章男が愛飲する、季節のフルーツを贅沢に使用したこだわりのドリンクには「MORIZO SPECIAL いちごみるく」が登場。旬を迎えたいちご本来の甘さに、ミルクが優しく混ざり合う、素材の味を最大限に活かした特別な一杯です。フレッシュな果肉感と、口いっぱいに広がる春の香りが、心華やぐひとときをお届けいたします。
日比谷からその先に広がる様々な道へ。
「LEXUS MEETS...」でのゆたかな時間をお楽しみください。
店舗概要
店舗名称：LEXUS MEETS... （読み方：レクサス ミーツ）
住所：100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 1階
営業時間：11:00-22:00（FOOD L.O. 21:00 / DRINK L.O. 21:30）
TEL：03-6273-3225
HP：https://global.toyota/info/lexusmeets/
（ネット予約 https://www.tablecheck.com/ja/lexus-meets/reserve/message）
Instagram：https://www.instagram.com/lexusmeets