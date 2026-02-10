博多阪急でグルテンフリーイベント開催　大阪・関西万博で好評の「GFしょうゆラーメン」をはじめとする、ケンミン食品のグルテンフリー商品が多数販売されます

ケンミン食品株式会社

ビーフンシェアNo.1※のケンミン食品株式会社（兵庫県神戸市・代表取締役社長：高村祐輝）は、博多阪急で開催されるイベント「わたしにやさしい選択。グルテンフリーライフ」に、大阪・関西万博で出店し好評を博した「GFしょうゆラーメン」をはじめ、ケンミン食品のグルテンフリー商品8品の販売を行います。

「GFしょうゆラーメン」は1日60食限定で試食を行いますので、ぜひこの機会にお試しください。

通関統計ビーフン類2025年1～12月シェア43.6％

イベント概要

・場所：博多阪急８F ステージ８

・期間：2026年2月15日（日）～2月25日（水）

※2月17日（火）は店休 最終日2月25日（水）は18:00終了

・商品：GF醤油ラーメン、プラントベースとんこつ風ラーメン、GF中華麺、GF焼そば(冷凍)、GF焼ビーフン(冷凍)、ミッキーマウス/冷凍ライスヌードルナポリタン、お米100%ビーフン、ライスパスタ

・試食：GF醤油ラーメンを 開催期間の11:00～13:00 1日60食限定(なくなり次第終了）で配布

背景

当社は2025年に開催された大阪・関西万博にGF RAMEN LABを出店し、期間中の184日間で、来店者数は9.3万人超、GFラーメン販売数は6.6万杯以上と大好評を得ました。「はじめてラーメンを食べることができた」「ここしか食事ができなかったので助かった」というお客様の声を多くいただき、最後に「ありがとう」という言葉をかけてもらえたことで、当社がグルテンフリーで世の中に貢献できることに自信が持てました。 今回のイベントを通し、より多くのお客様にグルテンフリー食品を知っていただき、グルテンフリーが食の選択肢となる未来を作っていきたいと考えます。

グルテンフリー商品の販売状況

当社グルテンフリー商品（14SKU）の2025年1月～12月の販売実績は約2.3億円で、昨年同期間と比較して107%と伸長しました。特に主力商品の「ライスパスタ」は129%、「グルテンフリーラーメン」群は161%と大きく販売を伸ばすことができました。要因としては、健康志向や家庭内調理といったトレンドにより、お米のめんの認知・購入経験が増えたこと、また2025年大阪・関西万博を通じ、当社のグルテンフリーラーメンが多くの方に関心を持ってもらえたことが考えられます。